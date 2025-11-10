イベント運営の負担を削減！プレイガイドサービス『BUZZチケ』がチケット作成を代行するサービスとしてリニューアル！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZチケ（東京都港区赤坂、代表取締役：渡辺 憲、以下 BUZZチケ）は、プレイガイドサービス『BUZZチケ』において、イベント運営者（イベンター）様をより直接的にサポートする、チケット作成代行型サービスへのリブランディングおよび機能アップデートを発表いたします。

新しいBUZZチケでは、これまでユーザー自身が設定していたチケットページの作成工程を、当社が直接代行。イベント情報・料金・券種などの確認を行いながら、最適なチケットページを作成することで、イベンター様が運営・集客に集中できる環境を整えます。

機能アップデート内容

今回のリニューアルにあわせ、イベンターの運営効率と現場負担の軽減を目的とした下記アップデートを実施しました。

1. チケット購入ボット対策の強化

不正アクセスや自動購入を防止する仕組みを導入。

転売・過剰取得のリスクを抑え、健全なチケット販売環境を保ちます。

2. 管理画面に「入金予定金額」を追加

イベント情報・販売状況ページ上で、現在の販売状況と共に入金予定金額を可視化。

キャッシュフローの見通しが立てやすくなり、運営計画をよりスムーズに行えます。

3. 支払明細書に販売内訳を表示

支払明細書に、チケットの種類 / 枚数 / 単価 / 合計金額を自動で表示。

透明性と確認性を高め、経理処理やレポーティングの手間を軽減します。

また、アップデートに伴い、2025年11月18日（月）より、手数料体系を以下の通り改定いたします。

▪️チケット販売手数料

PayPay / クレジットカード決済： 5.5%（税込） → 7.7%（税込）

コンビニ決済：

5,000円未満の場合

一律 220円（税込）→308円（税込）＋一律308円（税込）

5,000円以上の場合

220円（税込）＋5.5%（税込）→308円（税込）＋ 7.7%（税込）

▪️チケット発行手数料

220円/1枚

これらは、サポートの強化・多様なイベントニーズへの対応・ユーザー導線改善のためのシステム改修等に充当し、より柔軟で持続的な運営支援の実現を目的としたものです。

リニューアルの背景

BUZZチケはこれまで、ダンスイベントやライブイベントを中心に、多くのイベンター様にご利用いただいてきました。近年、イベント形態や告知手法の多様化が進む中で、細かな券種設計や販売設定が求められるケースが増加しています。その一方で、主催者様からは「公開準備に時間がかかる」「チケット情報が複雑になり管理が負担になる」といった課題も寄せられていました。

こうした背景を踏まえ、BUZZチケは、イベンター様がチケット作成に時間を割かず、企画や運営に集中できる体制を実現するため、チケット作成を代行するサービスモデルへとリニューアルいたしました。

本リニューアルにより、イベントの規模・ジャンルを問わず、よりスムーズかつ柔軟なイベント運営が可能となり、多様なクリエイター・主催者の皆様にご活用いただけるサービスへと進化しています。

BUZZチケの特徴

１. チケット作成はBUZZチケが代行

チケットページの設計・文言調整などイベントに合わせた最適なチケットをBUZZチケが一括で対応し、スムーズな販売開始を実現。

２. 購入者はLINEでチケットを受け取り、サクサク入場

購入者は、チケットをLINEで受け取り・表示が可能。

アプリ不要で、入場時もスムーズに管理できます。

３. 早期入金など柔軟な清算スケジュール

キャッシュフロー課題のある主催者にも対応。

４. 顧客管理データを可視化

来場者・履歴データをダウンロード可能。次回イベントの集客強化に活用。

開催中のキャンペーン

BUZZチケが協賛を通じて資金サポートとプロモーションをバックアップする『イベント協賛キャンペーン』を開催中です。

詳細は下記よりご覧ください。

https://organizercampaign100.buzz-ticket-support.com/

今後の展望

BUZZチケは、イベント主催者様がスムーズに企画・運営へ注力できる環境を整えることを使命とし、今後も機能改善を含めたサービス品質の向上およびサポート体制の強化に取り組んでまいります。

株式会社BUZZチケ

社名：株式会社BUZZチケ

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目13番1号ルーセント赤坂7階

事業内容：プレイガイドサービス「BUZZチケ」の運営

HP：https://buzz-ticket.com/

※株式会社BUZZチケは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。