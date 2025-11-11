社会インフラを“止めない”技術。設計・製造一貫体制で「1台」から応える、アバールデータの産業用基板づくり。

株式会社アバールデータ

工場の製造ライン、医療機器、食品検査装置、交通や通信インフラ--。

私たちの暮らしを支える装置の中で、その中枢として働くのが産業用基板モジュールです。





アバールデータは、こうした産業装置向けの基板を設計から製造まで一貫して手掛ける電子機器メーカー。

FA（工場自動化）分野を中心に、半導体製造装置、食品選別機械、医療機器など、社会のあらゆる現場で“止められない装置”を支えています。





「アバールデータは、基板モジュールで産業用装置の進化に貢献する会社です。

時代や技術の変化に応え、お客様の価値につながる “一歩先行く技術“で、装置の未来を支えています。」





そう語るのは、アバールデータ 代表取締役社長 菊地。











“変化に強い頭脳“FPGAが拓く可能性

アバールデータの技術の中核を担うのが、FPGA（Field Programmable Gate Array）。出荷後、回路を書き換えられる、“あとから設計できる頭脳”です。





「FPGAは、まっさらな土地のようなもの。その上に数百万の処理を、ブロックとして配置して、街のように組みあげていきます。私たちはその“土地の地形“から“ブロック“そのものまで設計しています。」











第二開発部 部長 岡本 俊





この柔軟な設計技術により、産業装置ごとに異なる要件に“1台から応える開発力”を発揮。

性能・信頼性・省電力性を最適化し、現場が求める課題解決を実現しています。

“価値”と“信頼”を両輪にしたものづくり

アバールデータの強みは、開発・製造・品質保証までを自社内で完結できる一貫体制。

産業装置は、一度止まれば生産ラインや社会インフラ全体に影響を及ぼします。





菊地はこのように強調します。





「お客様の装置に必要な機能を、“1台から”つくれる。それを支えているのが、FPGA設計力と、自社工場で責任を持って行う一貫した生産体制です。」

“つくる力”と“守る力”を両立する、製造現場の矜持

製造拠点・厚木事業所では、少量多品種かつ高品質が求められる産業装置向け製品を、熟練技術者が丁寧に製造しています。





「産業用途では、“10年先でも安心して使える”ことが品質の前提。そのための積み重ねを製造の現場で日々続けています。」











取締役／生産管理部・製造部 部長 加藤 弘達





リーマンショックや半導体不足など、どんな変化の中でも供給を止めなかった背景には、設計と製造が連携する一貫体制と現場の誇りがあります。

“一緒に悩む”ものづくり文化

アバールデータの現場では、営業と技術の垣根がありません。

顧客課題を共有しながら解決策を共に考える、「伴走型のものづくり」が根づいています。





「装置の設計思想を理解していないと、本当に“使いやすいもの”はつくれません。“なぜそうしたいのか”を一緒に考えることで、信頼関係が生まれるんです。」











営業部と開発部の打ち合わせ風景

若手を育てる“任せる“文化

アバールデータでは、入社早期から開発プロジェクトを任せる環境があります。

設計した基板が社会インフラを動かす経験が、技術者としての責任と誇りを育てます。





「任せてもらえるからこそ、考える力が育つ。自分の手で“装置の頭脳”をつくる責任感が、技術者としての成長と自信につながっています。」











第一開発部 ハードウェアエンジニア K氏





マニュアルではなく“やって見せる”スタイルで技術を継承。先輩から技術や想いを受け継ぎ、次世代が新しい価値を生み出す--。

この成長の循環こそが、アバールデータの進化を支えています。

“見えないけれど止められない技術“で、社会を動かす

アバールデータの基板は、目立つ場所にはありません。

しかし、その一枚が止まれば、工場や医療機器、社会インフラ全体が止まるかもしれない。

だからこそ、アバールデータが大切にしているのは、確かな技術と揺るぎない信頼です。





「私が社員に伝えているのは、“価値”と“信頼”です。開発ではお客様にとって価値となる技術を、製造では長く使っていただける信頼を。それこそがアバールデータの存在意義です。」







代表取締役社長 菊地 豊

“アバールデータが入ってる”が当たり前の未来へ

AI、IoT、カーボンニュートラル--。

社会が進化する中で、装置に求められる制御もさらに高度化しています。





菊地はその想いをこう語っています。





「どんな最先端装置にも“アバールデータが入ってる”と言われるような会社を目指したい。技術の進化を恐れず、常に “次に必要な技術“を追い続けていきます。」





これからもアバールデータは、“変化に強い頭脳”で社会と産業の未来を支え続けていきます。





企業情報

社 名：株式会社アバールデータ

設 立：1959年8月

所在地：

・ 本社・町田事業所（開発）・ 厚木事業所（製造）・ 海老名オフィス（営業）・ 山梨R&Dセンター（研究開発）

事業内容：一般通信機器、工業用計測・制御装置、医療・物理・化学機器などの製造販売

公式サイト：https://www.avaldata.co.jp( https://www.avaldata.co.jp )