製造業企業向け BtoBサイト/コーポレートサイト制作 無料診断キャンペーン【先着5社限定/12月】を実施！
製造業を中心とするBtoBサイト制作会社「株式会社アドミューズ（クリエイトグループ）」では、昨年度ご好評いただきました「BtoBサイト制作 無料診断キャンペーン」が「製造業企業向け BtoBサイト制作 無料診断キャンペーン」を追加実施いたします。9月5社限定でIT企業のBtoBサイト無料診断を提供いたします。
▼キャンペーン内容
https://www.ad-muse.com/news/date20251110/
▼お申込みはこちら
https://www.ad-muse.com/contact2/
■「製造業企業向け BtoBサイト制作 無料診断キャンペーン」について
◎製造業企業のマーケティング担当者にオススメ
「BtoBサイトでSEO集客したい、リード獲得の数を伸ばしたい・・・」
「コーポレートサイトで、BtoBブランディングを強化したい・・・」
「リニューアルの改善ポイントが知りたい・・・」
◎BtoBサイト/コーポレートサイト無料診断サービスの概要
製造業に特化したBtoBサイト/コーポレートサイトの専門コンサルタントが、貴社サイトを無料で簡易診断いたします。診断書を作成後、ご希望に応じて、個別のWEB会議でポイントを解説いたします。
【主な診断項目】
1：SEO・リード獲得設計の診断
2：顧客のモチベーションを高める情報設計の診断
3：BtoBブランディングデザインの診断
4：UI/UXの診断
1：SEO・リード獲得設計の診断
BtoBサイトで成果を出すためには、まずはSEO集客が重要となります。ただし、やみくもに集客数が多いだけでは、リード獲得に結び付きません。
「指名キーワードと一般キーワード」または「顕在キーワードと潜在キーワード」のバランスよい集客力がBtoBサイトでのリード獲得・商談・受注のカギとなります。
また、リードの数は多ければ多いほど嬉しいのですが、営業効率を考えるとしっかりと顕在リードを獲得することが必要になります。
また、商材・市場規模によって期待できるリード数も変動します。そのため、商材・市場状況・営業体制に合わせた的確なリード設計を行うことが必要です。
2：顧客のモチベーションを高める情報設計の診断
自社商材の特長・スペックばかりを打ち出しても、なかなか顧客の興味関心を高めることが難しいケースもあります。
商材の特性、市場の状況、顕在層・潜在層のいずれを狙うかなど、情報設計を柔軟に変動させることが、BtpBサイトでの顧客モチベーションアップにつながります。
3：リード獲得設計の診断
昨今、より重要性を増しているのが、BtoBブランディング。
顧客へのブランディングとして、市場でのポジション、競合他社との違い、提供価値について、
売上比率などのデータやヒアリングなどから、明確にして、
これをベースに「顧客に提供すべき姿・価値」を見出し、それをメッセージ・デザイン策定していく必要があります。
4：UI/UXの診断
BtoBサイトとして、ユーザーが必要な情報を得やすい、商材特長を理解してもらいやすいUI/UXは重要です。
各種ナビゲーションの設計や情報設計を含めて、ユーザーが使いやすい・理解しやすいサイト設計が必要となります。
▼BtoBサイト制作サービス
https://www.ad-muse.com/
▼製造業ホームページ制作サービス
https://www.ad-muse.com/Industry-web/
▼コーポレートサイト制作サービス
https://www.ad-muse.com/corporate-web/
▼キャンペーン内容
https://www.ad-muse.com/news/date20251110/
▼お申込みはこちら
https://www.ad-muse.com/contact2/
【キャンペーン期間】
2025年12月1日～12月26日
※毎月 先着5企業様が対象です。受付終了後の応募となってしまった場合はご容赦ください。
※予告なく終了する場合がございますので、ご容赦ください。
▼【「BtoBサイト無料診断サービス」に関するお問い合わせ】
https://www.ad-muse.com/contact/
