エバーグリーンラインがオーブコムのスマートドライコンテナソリューションを選択
2025年10月20日
バージニア州スターリング - オーブコムは本日、エバーグリーンラインがドライコンテナ船に弊社のスマートコンテナ技術を装備することを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333047&id=bodyimage1】
「この動きは、ドライコンテナが静的な資産からスマートで接続されたインテリジェントなユニットへと急速に進化している海事業界における広範な変化を示しています」とオーブコムの最高経営責任者であるサミール・アグラワル氏は述べた。「オーブコムは、これまでに100万台以上のスマートコンテナを可能にした世界で唯一の企業です。エバーグリーンから信頼され、スマートドライコンテナを同社の船団にも展開できることを光栄に思います。」
オーブコムのソリューションは、貨物の可視性、保護、信頼性の向上を通じて、顧客により大きな価値を提供します。この本格運用では、ドアの開閉、温度偏差、衝撃検出、包括的な位置レポートなどの高度なイベントアラートが提供されます。これらの機能が連携して、貴重な貨物を保護し、コンテナのセキュリティを向上させ、乗組員の安全性を高め、業務効率を高め、顧客に新しいデジタルソリューションを提供します。
「スマート輸送コンテナはもはや実験的なものではなく、新しい標準になりつつあります」とアグラワル氏は続けた。「展開は可視性を超えて、貨物保護とコンテナのセキュリティに移行しています。この進化は、リアルタイムデータ、貨物保護の強化、グローバルサプライチェーン全体の運用の透明性に対する業界の需要の高まりを反映しています。」
新しい展開では、セキュリティと貨物の完全性のための新しいセンサーを追加するオーブコムの第2世代スマートドライコンテナテクノロジーを活用すると同時に、より長い海上輸送、デバイス寿命の延長、最高のデバイス信頼性を引き続き可能にし、船舶会社に最小のTCOと最高のROIを提供します。
オーブコムについて
オーブコムは、産業用IoTのグローバルリーダーであり、世界で最も重要な業務に可視性、インテリジェンス、効率性を提供しています。30年にわたるイノベーションと 240万台を超えるコネクテッドデバイスにより、データを実用的な洞察に変換し、効率、安全性、回復力、持続可能性の向上を推進しています。オーブコムは、世界最大規模の海運会社、長距離トラック輸送会社、コールドチェーン輸送会社、IoT ソリューション プロバイダー パートナーのグローバル ネットワークなどの顧客にサービスを提供しており、IoT によって資産インテリジェンスを強化しています。
https://www.orbcomm.com/
配信元企業：オーブコムジャパン株式会社
