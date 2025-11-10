11/22(土) 第5回 個人投資家サミット　登壇企業が確定！

個人投資家サミットとは？

「株式投資を、もっと身近に」をコンセプトとした、個人投資家と上場企業が直接対話できるIRイベントである。

注目ポイント1：MCが上場企業を0から深堀る対談セッション

注目ポイント2：著名投資家が投資手法を明かす特別セッション

注目ポイント3：上場企業社長や投資家同士が直接対話できる交流会



登壇企業について「深く理解できる」、

投資手法が「深く学べる」、

著名投資家や上場企業と「深く話せる」特別な個人投資家イベント。

イベントの詳細

登壇企業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/205_1_4ae054c257484a04858b512bb46c7b7f.jpg?v=202511110856 ]代表取締役社長 簗島 亮次 氏インティメート・マージャー社(東証GRT 7072)

「データ活用における革命を起こす」というビジョンのもと、国内最大級のデータプラットフォーム「IM‑DMP」を提供。約10億のオーディエンスデータと高度な分析技術を活かしたIM‑DMPの提供・構築やデータ活用コンサルティングを通じ、広告・マーケティング・DX領域におけるデジタルトランスフォーメーションを推進している。

代表取締役社長 藤田 明久 氏 ／ 取締役 高鍬 仁一 氏ホリイフードサービス社(東証STD 3077)

「食の喜びを、人に笑顔を。」を理念に、個室ダイニング「隠れ菴 忍家」「常陸之國 もんどころ」など多ジャンルの飲食店を直営・フランチャイズで展開。地域社会に根差した店舗運営と豊富な業態展開を通じ、サービス品質の向上と効率的な運営を両立。お客様に喜びと感動を届けることで、外食文化の発展と地域社会の活性化に貢献している。

代表取締役CEO 道下 和良 氏チームスピリット社(東証GRT 4397)

「すべての人を、創造する人に。」をミッションに、勤怠管理、就業管理、工数管 理、経費精算、電子稟議、カレンダー、SNSなどを統合したクラウドSaaS「チームスピリット」シリーズを提供する。日々の業務データを蓄積・可視化するワークログを活用し、働き方の改善や組織の生産性向上を支援。安定したストック型ビジネスモデルを基盤に、エンタープライズ市場やマルチプロダクト展開を通じ、企業のデジタル変革と働き方改革を推進する。

登壇ゲスト

中原 圭介 氏

”予測が当たる経済アナリスト”として定評のある経済予測のスペシャリスト。

「お金を10倍に増やす株の見つけ方」や

「経済予測脳で人生が変わる！」など

多数の著書も出版している。

交流会ゲスト

たけぞう 氏

Xのフォロワー数：27万人超え

約50億円の収益を上げた元証券ディーラー。

現在は個人投資家として活躍。

ゆず 氏

Xのフォロワー数：4万人超え

元手300万円からわずか2年で

億り人になった投資家。

KEN 氏

専業投資家。

YouTube「1up投資部屋」を共同運営し、

IRセミナー等でも登壇。

