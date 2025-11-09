動画生成AI「NoLang」を開発する株式会社Mavericksは英語動画のテンプレートを新たに追加。小売や交通、飲食や宿泊業界のインバウンド対応を支援。

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AIサービス「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：奥野 将太）は、同サービスのテンプレート機能を拡充し、新たに英語動画のテンプレートを追加いたしました。これは、小売や交通、飲食や宿泊業界における、訪日外国人観光客向けの広報・PRや、観光地での英語対応を強力にサポートするものです。本テンプレート機能を用いることで、プロンプトや動画設定を考慮することなく、魅力的なAIアバターの活用や、対話形式の動画作成が可能になります。本機能は、深刻化する人材不足、高額な制作コスト、業務の属人化といった課題の解消に貢献します。さらに、動画の高い訴求力を活かし、言語の壁によって従来伝えきれなかったサービスの魅力を余すことなく引き出すことで、インバウンド市場での集客力強化を後押しします。

インバウンド需要は過去最高も、「現場の言葉の壁」と「SNS・動画発信」の深刻な課題が浮き彫りに

近年、インバウンド需要は急速に回復・拡大しており、令和6年の訪日外客数は過去最高の3,687万人（※1）を記録しました。この大きなビジネスチャンスを背景に、観光・飲食・宿泊業界では主に二つの課題に直面しています。

一つは、現場での多言語対応の遅れです。観光庁の調査では、訪日外国人旅行者の旅行中の困りごととして「施設スタッフとのコミュニケーションがとれない」（26.1%）、「多言語表示の少なさ・わかりにくさ」（21.8%）が上位に挙がり、困った場所としては「飲食店」（28.5%）が最多でした（※2）。これらのデータは、現場での円滑なコミュニケーションや、わかりやすい多言語案内が依然として不足している実態を示しています。しかし、多くの施設や店舗では対応可能な人材の確保が追いつかず、採用・教育コストの増大が大きな負担となっています。

もう一つは、訪日前の広報・PRにおける課題です。最新の調査によれば、訪日前に役立った情報源として「SNS」（40.6%）や「動画サイト」（37.9%）が上位を占め、使用言語は「英語」（48.8%）が最多でした（※3）。この結果は、情報収集の手段がテキストから動画やSNSへシフトしており、英語での情報発信がいかに重要かを示しています。しかし、英語の動画コンテンツ制作には、翻訳やナレーション手配などに多くの工数とコストがかかります。そのため、リソースが限られる事業者にとっては実施が難しく、大きな障壁となっているのが実情です。

（※1 出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」） （※2 出典：観光庁『訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対応等に関する調査』） （※3 出典：観光庁『インバウンド消費動向調査 2024年7-9月期 報告書』）

動画生成AI「NoLang」のテンプレート拡充で、観光業界におけるインバウンド対応のサポートを強化

こうした課題を解決するため、動画生成AI「NoLang」は、同サービスのテンプレート機能を拡充 、インバウンド対応に特化した英語テンプレートを追加しました。テンプレート機能を用いることで、より素早く質の高い動画を作成することが可能です。

新搭載の英語テンプレートでは、海外でも人気の高い日本のアニメ風アバターを起用した動画を手軽に作成できます。アバターの活用は、企業のブランドイメージ強化・統一化にも貢献します。さらに、テンプレートを活用して対話形式の動画を簡単に作成できるため、外国人観光客にサービスの魅力や観光地の情報を余すことなく伝え、理解促進を強力にサポートします。

具体的には、ホテルや旅館などの「施設利用案内（英語）」、地域の魅力をアバターで紹介する「観光PR」、飲食店の魅力を伝える「メニュー・サービス紹介」といった英語のテンプレートが含まれています。他にもこれらのテンプレートを用いて、駅での「複雑な乗り換え・券売機の操作」案内。あるいは、観光施設での「参拝方法」のレクチャーや、飲食店における「タッチパネルや券売機での注文方法」など、これまでスタッフが対面で説明しきれなかった細かな情報を、NoLangがアバターを通じて24時間自動で提供することが可能です。他にも、SNSや動画サイト向けに、アバターを用いて地域の魅力を紹介するショート動画を、テキストとテンプレートから即座に作成できます。「桜の見頃はいつ？」「おすすめのローカルフードは？」といった、外国人観光客が旅行前に抱く疑問に対し、アバターが対話形式で答えるFAQ動画を自動で作成し、海外のターゲット層にピンポイントで配信することも可能です。

これにより、宿泊・観光施設や飲食店、交通拠点などの現場における英語人材の採用・配置コスト削減や、訪日外国人観光客向けの訴求力の高い広報・PR活動の実現が可能になります。

主な活用シーン

サンプル動画はこちら :https://no-lang.com/video/580b73fb-5544-452a-a572-5b2a812d9672飲食・宿泊施設

日本語のメニューやサービス紹介資料を英語動画化。デジタルサイネージや客室タブレットで放映し、おすすめメニューの訴求や利用ルールの円滑な伝達を実現します。

観光施設・自治体

観光案内パンフレット（PDF、pptx資料）を魅力的な英語のPR動画に変換。NoLangに用意された100種類を超える豊富なAIアバターから選択し、独自性の高い魅力的な動画を作成できます。SNSやWebサイトで発信することで、外国人旅行者への効果的な集客（認知獲得）に繋げます。

他にも以下のように、幅広い業界でNoLangをご活用いただけます。

今後の展望

株式会社Mavericksは、今後「NoLang」の多言語対応をさらに強化し、英語だけでなく他の主要言語への対応も順次拡大する予定です。AIの力で世界中の「言語の壁」を解消し、リアルタイム動画生成AI「NoLang」 をはじめとする先端的なAIプロダクトの開発を通じて、日本のインバウンド市場の活性化と、あらゆる企業のグローバルコミュニケーションに貢献していきます。

