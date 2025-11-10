“令和の最強最高ボディ”原つむぎ、夏の熱海で魅せる今年の集大成。デジタル写真集『SUMMER GLORY』11月22日（土）配信開始！

株式会社eye factory

株式会社eye factory(所在地:東京都中野区)は、新グラビアレーベル「First Gravure」の第二弾タイトルとして“令和の最強最高ボディ”と称され、絶大な人気を誇るタレント「原つむぎ」の最新デジタル写真集『サマー・グローリー』を、2025年11月22日(土)より配信開始いたします。

本作は夏の熱海を舞台に、彼女の魅力を余すところなく捉えた意欲作です。トラディショナルな和室でのしっとりとした姿、太陽の下で輝く健康的な水着ショット、そして夕暮れの港で撮影された幻想的なドレス姿まで、ページをめくるたびに異なる表情に出会えます。俳優業にも挑戦し、表現力に磨きをかける彼女の「今」が詰まった一冊となりました。

「原つむぎ」デジタル写真集『SUMMER GLORY』表紙

■撮影コンセプトと見どころ：「夏の熱海」で捉えた、多彩な表情

ロケーションは「夏の熱海」。日差しが照りつける屋外での撮影では、スタッフとともに日焼けをしながら過酷なロケを敢行。その甲斐あって、夏の光と影の中で彼女の魅力が一層際立つ、アーティスティックなカットが満載です。



また、本人もお気に入りと語った夕暮れ時の幻想的なドレスショットは必見。「このままパーティーに行けるんじゃないか」と語るほど美しい衣装が、夏の終わりのノスタルジックな熱海の風景に溶け込み、見る者を惹きつけます。

■制作背景：多様なバックグラウンドを持つ制作スタッフ

本作の撮影現場には海外スタッフが多く参加しており、本人が「異文化交流会みたい」と語るほど、インターナショナルでクリエイティブな雰囲気に満ちていました。こうした空気感が、彼女の自然体な笑顔と大胆な表現を引き出しています。

■原つむぎ 本人コメント

「いつも応援ありがとうございます！ファンの皆さんの応援のおかげで、こうして新しい作品をお届けできることを本当に嬉しく思います。今回の撮影は3日間、夏の熱海で行いました。真夏の撮影はとてもハードでしたが、みんなの苦労が詰まった素敵な作品になったと思います。ぜひ何度も見てほしいです。」

■モデルプロフィール

原つむぎ（はらつむぎ）

1998年6月1日生まれ（27歳）、兵庫県出身。身長170cm。その圧巻のスタイルから「令和の最強最高ボディ」と称される。2020年にデビュー。元保育士という経歴と、魅力的な関西弁で瞬く間に人気タレントの仲間入りを果たす。近年は俳優業にも挑戦するなど、活動の幅を広げている。



趣味：野球観戦、ダイビング、サウナ

特技：背中の柔らかさ、どこでも寝れること

■商品情報

タイトル: 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

発売日: 2025年11月22日(土)

価格: 3,500円(税込)

ページ数: 130ページ

発行元: 株式会社Eye Factory

レーベル: FIRST GRAVURE

販売プラットフォーム: Amazon Kindle

■FIRST GRAVURE (ファーストグラビア)について

株式会社Eye Factoryが新たに立ち上げたグラビアレーベル。コンセプトは「グラビアを、アートへ。」8Kシネマカメラが捉える圧倒的な映像美と、芸術的な編集技術を融合。モデルの人間的な魅力や葛藤、ふとした瞬間の素顔までを切り取り、これまでのグラビアとは一線を画す高品質な「作品」を世に送り出します。今後は、8K映像作品の魅力を最大限に体験できる自社配信サイトのリリースも予定しており、グラビアコンテンツの新たな可能性を切り拓いていきます。

事前登録用ページ：https://www.firstgravure.jp

X : https://x.com/firstgravure

Instagram : https://www.instagram.com/firstgravure

TikTok : https://www.tiktok.com/@firstgravure

【会社概要】

会社名: 株式会社Eye Factory

所在地: 〒164-0012 東京都中野区本町2-36-10 オーズプラスナイン103

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社eye factory 広報担当

Email: [ebooksupport@eyefactory.co.jp]