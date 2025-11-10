高所作業車用落下防止ネット『リフトカバーネット』を新発売　特殊取付ベルトを採用した“安心の1枚”！

株式会社チームライク

トラックシート・物流資材の専門サイト「トラデポ.com」などを運営する株式会社チームライク（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：中村健太）は、建設現場や道路工事で使用される高所作業車向けに、工具やネジなどの落下を未然に防止するネット『リフトカバーネット』を、2025年11月10日に新発売いたしました。





本製品は、作業台の手スリに簡単に取り付けでき、作業中に工具や小型の資材が作業台から落下するのを未然に防ぎます。特殊取付ベルトを業界で初めて*採用し、従来から使用されている一般的な軽量ネットに比べて耐久性が向上。繰り返しご利用頂ける新しい落下防止ネットです。 *当社調べによる高所作業車の作業台に設置する「リフトカバーネット」 安全面はもちろんのこと、作業者の精神的負担も軽減します。

■製品の特長



高所作業での安全性がアップ！

網目４mmのポリエチレン製ネットが、工具や小型の資材などの作業台からの落下を未然に防ぎます。

これにより、落下物によるケガ、器物の破損など安全性の向上はもちろんのこと、破損物の補償、工期の遅れ、保険費用の増額など、心理面、経済面での様々なリスクも未然に防ぐことができます。

網目4mmのネットが、工具や部品などの小物の落下を未然に防止します。

業界初*！「特殊取付ベルト」を搭載！ *当社調べによる

ネットの周囲には特殊な取付ベルトを業界初搭載（当社調べ）。ハトメに匹敵する強度があり、7cm毎に最適な位置でネットを固定する事が出来ます。

また目の細かなメッシュ構造により、安全帯のフックによる“擦れ・破れ”によるダメージを軽減し、ネットを長持ちさせます。

特殊取付ベルトが、安全帯のフックの引っ掛かりを押さえ、ネットの耐久性を向上させます。



１×１０ｍ大型ネット！

1×10mのワイドネットが、あらゆる作業台にフィットします。

小型の作業台に設置する際は、余った部分を折り畳み、作業の妨げにならない位置に収納できます。

1m×10mの大型ネットが、多くの高所作業車にフィット。ネットが余った際は、折り畳んで収納します。



■開発背景

高所作業車での作業では、工具や部材の落下による事故が後を絶ちません。

しかし、作業台の手すりに設置するネットは専用の商品が少なく、市販のネットを代用した場合でも耐久性が低く１度しか使えない事が大多数でした。特に、作業台の手すりに固定する安全帯のフックによりネットをキズ付ける事が多く、またフックがネットに引っ掛かってしまい安全帯が正しく使用できないリスクがあり安心して利用できるものではありませんでした。

こうした現場からの「安心して使用できる落下防止ネットが欲しい」という声に応え、本製品を開発しました。

※作業台に取り付けられた従来のネット（イメージ画像）

■製品概要

・製品名：高所作業車用落下防止ネット「リフトカバーネット」

・用途：工具・ネジ等の小物の落下未然防止 ※人や大型の資材、重量物の落下を防ぐものではありません。

・本体サイズ：高さ1m × 幅10m

・使用範囲 : 高所作業車等の作業台の内、周囲の寸法合計が10mまで ※10mを超える場合は複数のネットをご使用ください。

・取付方法：作業台の手スリ上下部及び側面に、結束バンドやヒモ等を用い1m以下のピッチで固定

・収納サイズ：（折り畳んだ状態の参考寸法）幅50cm × 高さ100cm × 厚さ20cm

・重量：約1kg

・使用条件：落下物1kg以内、落下高さ1m以内

・材質：ネット：ポリエチレン、取付ベルト：ポリエチレン

・付属品：なし ※取付用のヒモ、結束バンド等は付属しません。お客様にてご用意ください。

■販売情報

・発売日：2025年11月10日

・価格：11,000円（税別）

・販売サイト：トラデポ（https://tora-depo.com/products/liftcov）

・カスタム対応：サイズ・仕様変更可能（要相談）

・法人・代理店向け：まとめ買いや販売代理店も募集

■会社概要

・会社名：株式会社チームライク

・所在地：神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー7F

・代表者：代表取締役社長 中村健太

・事業内容：物流・建築資材の開発・販売、Webサイト運営

・公式サイト：https://teamlike.co.jp

■本件に関するお問い合わせ

株式会社チームライク 商品担当 野村

E-mail：m-nomura@teamlike.co.jp