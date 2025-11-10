【WWDJAPAN最新号】2026年春夏トレンドブックはトレンドからマーケットの流れまでを網羅　今シーズンは読み物充実

株式会社INFASパブリケーションズ

11月10日発売の「WWDJAPAN」は、半年に一回のスペシャルなトレンドブックです。今回は2026年春夏シーズンのパリやミラノ、ロンドン、ニューヨークのブランドを網羅。「シャネル（CHANEL）」や「ディオール（DIOR）」「グッチ（GUCCI）」「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」など、デザイナー交代に溢れ、トレンドとマーケットが大きく変わり始めたシーズンの傾向を網羅する一冊になっています。スタイリングキーワードを筆頭に注目アイテムや素材、カラー、パターン、ディテール、そしてバッグ＆シューズとアクセサリーを総まとめしているランウエイトレンドの解説は、半年の間、手元にとっておきたくなる保存版です。

今シーズンは、読み物ページも充実しています。伊勢丹新宿本店や阪急百貨店うめだ本店などのバイヤーを直撃したほか、海外バイヤーによるアクセサリーレビューも掲載。さらには作家や歴史家、世界のトップ校で教壇に立つ講師陣が「シャネル」や「ディオール」「グッチ」などの新デザイナーによる新しいコレクションを読み解いたり、検索エンジンやさまざまな指標からパリ＆ミラノのトップブランドのランウエイショーが放ったインパクトについても分析したりしています。

さらには「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「クロエ（CHLOE）」「エトロ（ETRO）」「マメ クロゴウチ（MAME KUROGOUCHI）」などのデザイナー・インタビューもまとめました。ランウエイ以外では、ニューヨークを中心に存在感を増している注目のアフォーダブル・ラグジュアリー・ブランドもピックアップしています。そして気になるのは、「結局、デザイナーシャッフルは、ラグジュアリー市場の停滞を打破するのか？」ーー。さまざまな金融機関の専門家による見解は、経営層も要チェックです。

「再構築」と「感性の回復」がキーテーマとなった2026-27年秋冬のテキスタイルトレンドも収録。セレブ好きの皆さんは、BTSのメンバーが大活躍したという、“メディア・インパクト・バリュー”が高かったブランドランキングをお楽しみください。「WWDJAPAN.com」によるブランド別のアクセスランキングも公開しています。

CONTENTS

・2026年春夏コレクション ルックアクセスランキングTOP10

・ファッション関連の検索エンジン タグウォークがデビューコレクションを分析

・今季はBTSのメンバーが大活躍！ “MIV パワー”の高いセレブをまとめて紹介

・ミラノでは「グッチ」が満点でトップに！ “カルチャー”重視の新指標とは？

・作家や歴史家、キュレーター、トップ校の教論…… 一風変わった業界人による注目ブランドのレビュー評

・4人のデザイナーに聞いた、コレクションに込めた思い

・2026年春夏ランウエイトレンド解説 キーワード／注目アイテム／素材／カラー／パターン／ディテール／バッグ／シューズ ／アクセサリー

・海外バイヤーのアクセサリー評

・百貨店＆有力セレクトバイヤーを直撃 2026年春夏、気になったムード＆ブランドは？

・存在感増すアフォーダブル・ラグジュアリー・ブランド

・2026-27年秋冬の素材トレンドは「再構築」と「感性の回復」

・結局、デザイナーシャッフルは市場の停滞を打破するのか!?

＜COVER CREDIT＞

PHOTO：DRIES VAN NOTEN

DESIGN：JIRO FUKUDA

COVER REELS DESIGN：CHIGE（GWISUB JUNG）

