発売1週間で重版決定。元・首相通訳の外交官による『総理の通訳が語る―世界で戦うための英語戦略』が好調スタート

株式会社Learner’s Learner

2025年10月30日にジャパンタイムズ出版より発売された元・首相通訳、外交官である黒川公晴氏の新刊『総理の通訳が語る――世界で戦うための英語戦略』は、発売からわずか1週間で重版が決定いたしました。丸善丸の内本店、紀伊國屋書店新宿本店では語学書・ビジネス英語部門で1位を獲得し、全国主要書店でも販売が好調に推移しています。

■ 書籍の概要

本書は、外交や国際会議の現場で通訳を務めた著者が、「完璧な英語」ではなく「成果を生む英語」をテーマに、現場で培った実践的なコミュニケーション戦略を初めて一般向けにまとめたものです。

発売直後からSNSやオンライン書店のレビューでも反響が広がり、「良い意味で期待を裏切る、敷居の高くない着実な英語の学び方」「 英語を『国際交流語』として使いたい人に最適」などの声が寄せられています。

■ 著者コメント

この本のテーマは「語学」「英会話」ではなく、「コミュニケーション」と「リーダーシップ」です。

“自分の前向きな影響力を周囲に放ち、意図する変化を作り出していく”これが我々の定義するリーダーシップであり、その物理的範囲を少しでも拡げる一助になれれば、というのが本書の本懐です。

（Learner’s Learner代表・黒川公晴）

■ 書籍情報

書名：総理の通訳が語る――世界で戦うための英語戦略

著者：黒川公晴（Learner’s Learner代表）

出版社 ‏ : ‎ ジャパンタイムズ出版

発売日 ‏ : ‎ 2025/10/30

言語 ‏ : ‎ 日本語

単行本 ‏ : ‎ 352ページ

ISBN-10 ‏ : ‎ 4789018946

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4789018944

定価：2,100円（税別）

Amazon：https://amzn.asia/d/10plq6x

■ 今後の展開

Learner’s Learnerでは、本書の内容をもとに、実践的な英語力とリーダーシップを統合的に育む

選抜型プログラム「FACE（Focused Advancement of Communication in English）」を始動予定です。出版を契機に、「日本の知と経験を世界へ発信する人材育成」に取り組んでまいります。