発売1週間で重版決定。元・首相通訳の外交官による『総理の通訳が語る―世界で戦うための英語戦略』が好調スタート
2025年10月30日にジャパンタイムズ出版より発売された元・首相通訳、外交官である黒川公晴氏の新刊『総理の通訳が語る――世界で戦うための英語戦略』は、発売からわずか1週間で重版が決定いたしました。丸善丸の内本店、紀伊國屋書店新宿本店では語学書・ビジネス英語部門で1位を獲得し、全国主要書店でも販売が好調に推移しています。
■ 書籍の概要
本書は、外交や国際会議の現場で通訳を務めた著者が、「完璧な英語」ではなく「成果を生む英語」をテーマに、現場で培った実践的なコミュニケーション戦略を初めて一般向けにまとめたものです。
発売直後からSNSやオンライン書店のレビューでも反響が広がり、「良い意味で期待を裏切る、敷居の高くない着実な英語の学び方」「 英語を『国際交流語』として使いたい人に最適」などの声が寄せられています。
■ 著者コメント
この本のテーマは「語学」「英会話」ではなく、「コミュニケーション」と「リーダーシップ」です。
“自分の前向きな影響力を周囲に放ち、意図する変化を作り出していく”これが我々の定義するリーダーシップであり、その物理的範囲を少しでも拡げる一助になれれば、というのが本書の本懐です。
（Learner’s Learner代表・黒川公晴）
■ 書籍情報
書名：総理の通訳が語る――世界で戦うための英語戦略
著者：黒川公晴（Learner’s Learner代表）
出版社 : ジャパンタイムズ出版
発売日 : 2025/10/30
言語 : 日本語
単行本 : 352ページ
ISBN-10 : 4789018946
ISBN-13 : 978-4789018944
定価：2,100円（税別）
Amazon：https://amzn.asia/d/10plq6x
■ 今後の展開
Learner’s Learnerでは、本書の内容をもとに、実践的な英語力とリーダーシップを統合的に育む
選抜型プログラム「FACE（Focused Advancement of Communication in English）」を始動予定です。出版を契機に、「日本の知と経験を世界へ発信する人材育成」に取り組んでまいります。