AI評価「0％」からの大逆転勝ちも!? 女流最強棋士が贈る待望の技術書『君の大石をとりたい』、発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『君の大石をとりたい』を2025年11月17日に発売します。

女流最強の棋士が贈る技術書

本書は「世界のハンマー」の異名をもつ上野愛咲美六段の考え方を解説するものです。おすすめの布石、中盤で大石を取るコツなど、アマチュアの皆さまが楽しくスキルアップできる構成になっています。

上野六段は女流の世界トップ棋士で、世界大会「SENKO CUPワールド碁女流最強戦2022」「第7回呉清源杯世界女子囲碁選手権」で2度の優勝を果たしました。「相手の石を取って勝つ」という豪快な棋風は、世界中の囲碁ファンから注目されています。

なぜ上野六段はこれほど強いのか、どうして大石を取れるのか。上野ワールド全開で、その思考の秘密に迫ります。

*大石（たいせき）…囲碁における大きな石の一団のことを指す。通常、大石はなかなか取ることはできないが、もし捕獲できれば一撃で勝負を決めることができる。囲碁において、もっとも楽しく爽快な勝ち方である。

大石を取るためのコツも紹介

『君の大石をとりたい』P32

大石を取れるようになるためのポイントとしては、集中力、読みの力、判断力、この3つが大事です。3つとも鍛えるには詰碁をたくさん解くことが一番！ 形を見た瞬間に急所がわかるようにトレーニングしておけば、取れそうな大石を見つける嗅覚もアップします。でも詰碁をやっても解けないと嫌になってしまうと思うので、簡単な問題を選んで楽しく続けられるようにするのがおすすめです。

（『君の大石をとりたい』コラム4「大石を取るには？」より）

Contents

第１章 おすすめのパワー布石

第２章 ハンマー炸裂！中盤の戦い方

第３章 実戦で学ぶ 次の一手

著者情報

上野愛咲美（うえの あさみ）

平成13年（2001年）10月26日生。東京都出身。藤澤一就八段門下。

平成28年入段、令和7年六段。上野梨紗三段は実妹。日本棋院東京本院所属。

【棋戦主要歴】

2018年 第21期女流棋聖戦で初タイトル獲得

2019年 第22期女流棋聖戦でタイトル防衛（２連覇）、第28期竜星戦準優勝、第38期女流本因坊戦でタイトル獲得

2020年 第5回扇興杯女流囲碁最強戦優勝

2021年 第24期女流棋聖戦でタイトル奪取、第16回広島アルミ杯・若鯉戦優勝

2022年 第25期女流棋聖戦でタイトル防衛（２連覇）、SENKO CUP ワールド碁女流最強戦2022優勝、第9期会津中央病院・女流立葵杯でタイトル奪取、第17回広島アルミ杯・若鯉戦優勝（2 連覇）

2023年 第34期女流名人戦でタイトル奪取、第48期新人王戦優勝

2024年 第7回呉清源杯世界女子囲碁オープン戦優勝

2025年 第36期女流名人戦でタイトル奪取、第12期会津中央病院・女流立葵杯でタイトル防衛（４連覇）

著書に『世界を砕く―上野愛咲美打ち碁集』（マイナビ出版）がある。

書誌情報

君の大石をとりたい

著作者名：上野愛咲美

書籍：1,980円（税込）

電子版：1,980円（税込）

判型：四六

ページ数：240ページ

ISBN：978-4-8399-89088

発売日：2025年11月17日

シリーズ名：マイナビ囲碁BOOKS

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148722

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839989087

