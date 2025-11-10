【日本民間放送連盟賞】静岡放送（SBS）がテレビグランプリを受賞！SBSスペシャル「無限の檻～袴田巖さんと再審～」

静岡放送株式会社テレビグランプリ受賞で登壇したSBS山口駿平記者

11月7日、2025年日本民間放送連盟賞の表彰式が行われ、静岡放送制作のSBSスペシャル「無限の檻～袴田巖さんと再審～」が今年度のテレビグランプリを受賞しました。

番組は昨年9月に無罪判決が言い渡された袴田巖さんの58年に及ぶ裁判を、3人の元裁判官の証言から再審における問題点をあぶり出したドキュメンタリー。司法制度へ問題提起する姿勢が評価されました。

また、静岡放送からは、グループホームを立ち上げたALS患者の女性に密着した「笑って生きる一生～私が活きる場所～」が【テレビ教養】優秀賞を受賞。

【テレビバラエティ】でも、普通に暮らしていたら知らない“業界の有名人”を特集した「アナタは知らない・・・ギョーカイ知名度１００％？さん」が優秀賞を受賞しました。

CM部門ではラジオCM第1種（20秒以内）で「笹田学園デザインテクノロジー専門学校 企業CM／「野球」 篇（20秒）」が最優秀賞に、同種目で「南食品 企業CM／「しりとり」 篇（20秒）」が優秀賞に輝きました。

2025年日本民間放送連盟賞ではテレビ3作品、ラジオ2作品が受賞。

【2025年日本民間放送連盟賞】静岡放送（SBS）受賞作品

■テレビグランプリ

「SBSスペシャル無限の檻～袴田巖さんと再審～」

【番組部門・テレビ】

■テレビ報道 優秀賞

「SBSスペシャル無限の檻～袴田巖さんと再審～」

■テレビ教養 優秀賞

「笑って生きる一生～私が活きる場所～」

■テレビバラエティ 優秀賞

「アナタは知らない・・・ギョーカイ知名度１００％？さん」

【CM部門】

■ラジオCM第1種（20秒以内）

最優秀賞 笹田学園デザインテクノロジー専門学校 企業CM／「野球」 篇（20秒）

優秀賞 南食品 企業CM／「しりとり」 篇（20秒）