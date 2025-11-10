『第2回バックオフィスDXPO 東京′25【秋】』に登壇　IR担当必見！なぜ今、個人株主施策が重要なのか？　 ―企業価値を高める株主エンゲージメント戦略―

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生）は2025年11月26日 (水)に有明GYM-EX（ジメックス）で開催される『第2回バックオフィスDXPO 東京'25【秋】』において、経営企画室ディレクター 伊藤裕樹が製品紹介セミナーに登壇いたします。

株主構成における個人投資家の存在感が高まる今、企業と株主との新たな関係構築が求められています。本セミナーでは、株式流動性の向上と株主満足度の最大化を両立させる「プレミアム優待倶楽部」の最新事例をもとに、企業価値向上へとつなげる株主エンゲージメント施策を解説します。

企業IR・総務・経営企画部門のご担当者様をはじめ、持続的な企業成長に向けた株主コミュニケーション戦略に関心のある方に最適な内容です。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89303/table/105_1_0929cf0e66266b8426c8ea6ae014e34b.jpg?v=202511110856 ]

■ 「バックオフィスDXPO 東京’25【秋】」について

2025年11月25日（火）・26日（水）の2日間にわたり、有明GYM-EXで開催される管理部門向けの総合展示会。バックオフィス業務の効率化・DX推進を目的としたソリューションが一堂に集結します。

来場事前登録により入場料（5,000円）が無料となり、出展企業との事前商談予約や名刺データ交換なども可能です。

■登壇者プロフィール

株式会社ウィルズ 経営企画室 ディレクター 伊藤 裕樹

2009年西村あさひ法律事務所入所 。2013年株式会社ウィルズ入社 。西村あさひ法律事務所を経て、ウィルズ入社後は企業規模を問わず、IR分野でのコンサルテーションを実施し、経営計画の策定など経営・IR戦略を提案 。2017年からIPO担当を経て、2018年から経営企画室ディレクターとして従事 。