両面から映像で魅せる！スタイリッシュな正方形ビジョン【スクエアビジョン】新登場！

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスより、両面仕様の正方形型LEDビジョン【スクエアビジョン】が新発売されました。

高精細な映像をコンパクトな筐体に搭載し、店舗やイベント、展示空間などでスタイリッシュに訴求できる新感覚のディスプレイです。

【スクエアビジョン】は、正方形型のLEDパネルを採用した両面表示タイプのビジョンです。

一台で前後両方向への訴求が可能なため、空間中央や通路沿いなど、人の流れが多い場所でも高い視認性を発揮します。

正方形フォルムとスリムな設計により、デザイン性と実用性を兼ね備えたスマートな演出を実現します。

【スクエアビジョン】の特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e8_EXb-uaKY ]多彩な設置スタイルに対応

天吊り・壁付け・直立と、シーンやスペースに合わせて柔軟に設置できる万能さが魅力。

限られた展示スペースでも省スペースで導入でき、店舗のショーウインドウやイベントブースなど、あらゆる場所で効果的に活用できます。

高精細で鮮やかな映像表現

Ｐ1.5の高精細なLEDパネルを採用し、映像や文字をクリアに再現。

商品映像やロゴ、グラフィックコンテンツを高輝度かつ美しく表示し、見る人の印象に残る訴求が可能です。

両面表示ならではのダイナミックな演出で、空間全体にインパクトを与えます。

コンパクト＆スタイリッシュなデザイン

正方形でスリムなボディは、空間の雰囲気を損なわずに設置できるミニマルなデザイン。

演出内容やコンテンツに合わせて複数台を並べることで、ビジュアル演出の幅がさらに広がります。

利用シーン- 店舗のショーウインドウやレジ前ディスプレイ- 展示会・イベントブースでの映像訴求- 商業施設のサイン・装飾演出- ブランドロゴやビジュアルアートの常設展示 など

様々な設置方法とシンプルデザインで、どんな場所でも映えるLEDビジョンです。

製品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/109_1_4017c7ed43ba454cac2c73650bc349cb.jpg?v=202511110757 ]

商品の詳細や使用イメージは、商品ページでもご覧いただけます。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001029

【スクエアビジョン】は、設置の自由さとスタイリッシュさを両立させた、空間をデザインする新しいカタチのビジョンです。

店舗演出やイベント空間を、スマートにアップデートしませんか？

商品についての詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

