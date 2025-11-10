【PARCELLE JEWELRY 恵比寿本店】2025年11月10日(月) よりリニューアルオープン

株式会社 PARCELLE

創業当時の面影を残すパーセル ジュエリー恵比寿本店

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社 PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田 琴恵）は、ブランド創業の地である恵比寿本店を2025年11月10日(月)にリニューアルオープンいたします。

ジュエリーの原点である“宝石”からあらためて取り組むという想いのもと、まずは世界各地から買い付けた1000点あまりのルースをご紹介し、これからのパーセル ジュエリーを象徴する拠点として歩みを進めてまいります。



※本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、今後予告なく変更となる場合がございます。

パーセル ジュエリー恵比寿本店、再始動の背景

恵比寿本店は、PARCELLE JEWELRYが2013年に誕生した原点の地です。創業当時は小さな路面店としてスタートし、その後は社内アトリエとしてブランドの礎を支えてきました。



長い年月を経て再び扉を開く今回の再始動は、創業理念である「心に寄り添うジュエリー」をあらためて見つめ直し、ジュエリーの原点である“宝石”から始めるという想いを形にしたものです。



創業の地から、パーセル ジュエリーの新しい物語がはじまります。

展示・ラインナップについて

創業当時の店舗づくりは、自身の手で行われた

再始動にあたって、まずは世界各地で買い付けたカラーストーン、真珠、珊瑚をはじめ、4Cの評価軸を超えた個性豊かなダイヤモンドなど、常時約1000石のルースをご紹介してまいります。



どのルースも一つとして同じ表情を持たず、ひと粒ごとに物語が宿ります。恵比寿本店では、ジュエリーになる前の“素材”であるルースと改めて向き合うことで、「なぜこの石を選ぶのか」「どのようにジュエリーが生まれるのか」という、ものづくりの原点をお伝えしてまいります。“ジュエリーをもっと自由に”、“心に寄り添うジュエリー”というパーセル ジュエリーの想いは、素材選びから始まります。

そして今後は、本店でしか出会えない限定ジュエリーのご紹介や、現在は生産されていない歴代コレクションの展示も予定しております。

「まずは“素材”から、そしてこれからのジュエリーへ」。



ブランドの博物館としての一面をあわせ持ちながら、パーセル ジュエリーの歩みと未来をつなぐ場所として展開してまいります。

店内空間デザイン

エメラルドカットのサファイアタヒチの海で育まれた黒蝶真珠アーガイルダイヤモンド。世界的なコレクターズアイテム

店内は、創業当初から受け継がれてきた1920年代フランスを想わせるアンティークの空間。静謐な光と影が交わる中で、宝石と向き合う時間をお過ごしいただけます。



お客さまをご案内するのは、角田（@parcelle_minori(https://www.instagram.com/parcelle_minori/)）、石川（@parcelle_momona(https://www.instagram.com/parcelle_momona/)）、武田（@karin_parcelle）の3名の専任スタッフ。いずれも店長経験をもつ3名が、お一人おひとりの感性に寄り添いながら、PARCELLE JEWELRYの魅力を丁寧にお伝えいたします。



恵比寿本店は、静かな空間の中で宝石と向き合う時間を大切にするため、完全予約制でのご案内となっております。ご予約のないお客さまのご入店は承っておりません。あらかじめご了承ください。

PARCELLE JEWELRY 恵比寿本店のご予約・お問い合わせ

お電話：03-6805-1681

メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

パーセル ジュエリー 恵比寿本店

アンティークの照明と装飾が時を纏う

ブランド創業の地として大切に受け継がれてきた、パーセル ジュエリーの原点。1920年代フランスを想わせるアンティークの空間で、世界各地から集めた約1000石のルースを展示しております。“素材と向き合う”時間を、静かな光と影の中でお過ごしください。

◯ スタッフ：角田（@parcelle_minor(https://www.instagram.com/parcelle_minori/)i）／石川（@parcelle_momona(https://www.instagram.com/parcelle_momona/)）／武田（@karin_parcelle(https://www.instagram.com/karin_parcelle/)）

◯ 店舗：東京都渋谷区東2-20-14（渋谷駅新南口より徒歩8分、恵比寿駅西口より徒歩10分）

◯ 電話：03-6805-1681

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_atelier/

◯ 営業時間：12:00より19:30まで

◯ 定休日：金曜・土曜・日曜

◯ 完全予約制：ご来店には事前のご予約が必要となっております

※ 営業日・営業時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ 公式オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ 2025年11月10日(月)、PARCELLE JEWELRY 公式オンラインストア オープン！

2025年11月10日(月)、パーセル ジュエリーの「公式オンラインシ(https://parcelle-jewelry.com/)ストア(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。オープン記念として、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）を付与するほか、購入時10％ポイント還元・送料無料キャンペーンを実施しております。皆さまのご利用をお待ちしております。

