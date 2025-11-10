11月28日(水)「無菌充填包装技術・無菌化包装技術について」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる無菌充填・無菌化包装技術での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「無菌充填・無菌化包装技術」講座を開講いたします。

★無菌充填包装技術の製品例や工程概略、各工程での殺菌無菌化などのポイントを説明し、他製法との比較やそのメリットデメリットなども理解しやすいように解説！

本講座は、2025年11月28日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0af1c3-40b5-6d32-a22c-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：無菌充填包装技術・無菌化包装技術について

開催日時：2025年11月28日(金) 13:00-15:00

参 加 費：33,000円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0af1c3-40b5-6d32-a22c-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

ープログラム・講師ー

増田食品開発コンサルティング 代表 増田 敏郎 氏(元エスビー食品株式会社)

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

・無菌充填包装技術にはどのようなものがあるか、食品保存の基礎

・無菌充填の殺菌方法及び充填包装方法、他の方式との比較メリットデメリット

・無菌化包装技術について、製品例及び工程概略、無菌包装米飯に関する全て、最も難しい無菌化管理その他無菌化包装技術及び最近の動向など

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演主旨】

食品加工技術の中で無菌充填包装技術はその他の方式に比べ高度な安全性管理と装置技術が必要とされています。本講義ではその製品例や工程概略、各工程での殺菌無菌化などのポイントを説明し、他製法との比較やそのメリットデメリットなども理解しやすいように説明します。また、最近は無菌化包装技術の発展が目覚ましいです、この技術は今後伸びる可能性が高い分野ですが、無菌充填包装よりも工程・装置・環境・安全性管理などが規格化されていない部分が多く難易度の高い技法となっています。これらについても出来るだけ詳しく説明して、今後の可能性も含め理解しやすく説明致します。

【プログラム】

1.無菌充填包装技術について

1-1 製品例と工程概略

1-2 食品保存の基礎

1-3 内容物殺菌方法

1-4 包材の殺菌方法

1-5 無菌ラインの殺菌方法

1-6 他の製法との比較及びメリットデメリット（レトルト、缶詰）

2.無菌化包装技術について

2-1 製品例と工程概略

2-2 無菌化惣菜

2-3 無菌(化)包装餅

2-4 無菌(化)包装米飯（安全性、他製法との比較（レトルト、冷凍）メリッドデメリット）ライン例

2-5 無菌化工程管理

3.その他無菌化包装技術について

3-1 ロングライフ惣菜

3-2 ロングライフ惣菜への無菌包装技術の応用

3-3 無菌化からpH無調整無菌包装米飯へ

【質疑応答】

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上