SpicyCompany、高出力プラズマ技術による次世代防衛センサー開発を加速

株式会社Spicy Company

株式会社SpicyCompany（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮 久）は、高出力プラズマを用いた次世代防衛センサーおよびレーダ技術の研究開発を強化することを発表しました。本プロジェクト「Plasma Defense Architecture（PDA）」は、2026年中に初期実装を完了し、提携先と共同研究を進める計画です。日本発のプラズマ防衛技術を世界に展開していきます。

■ 背景と目的

電子戦（Electronic Warfare）環境では、ジャミング（妨害波）やステルス機技術により、従来型レーダーの探知能力が著しく制限される状況が増えています。SpicyCompanyは、高出力プラズマの物理特性を応用し、AI制御によって自律的に生成・解析を行う新世代観測システムを開発。これにより、従来のセンサーでは捕捉できない非線形反射波や電磁波吸収を解析し、見えない対象を高精度に識別することを目指しています。

■ 技術概要：Plasma Defense Architecture（PDA）

【プラズマ生成モジュール】

・数千℃級のプラズマを人工生成し、可変アンテナとして機能。

・AIが環境条件に応じて密度・温度をリアルタイムで最適化。

・金属アンテナを超える高周波応答性と再構成性を実現。

【電磁反射解析】

・プラズマの波動応答を解析し、ステルス機・小型無人機などの低反射対象を識別。

・AIが信号波形を補正し、妨害下でも高S/N比を維持。

【自己防御機能（Plasma Shield）】

・高温プラズマを一時的に展開し、電磁攻撃・マイクロ波干渉から装置を防護。

・AIによる自律防御アルゴリズムを搭載し、有事下の安全性を強化。

■ AI統合制御

プラズマ生成、電磁反射解析、冷却制御を統合したAI制御システムを開発中です。このシステムは、AI衛星・地上レーダー・ドローン観測網との相互連携を可能とし、戦術情報のリアルタイム統合を実現します。

■ 応用領域

分野 応用例

防衛・安全保障/電子妨害下監視/ステルス機・無人機検知/電磁攻撃防御/宇宙監視 高高度衛星・デブリ監視/低軌道通信保護/環境・災害観測 プラズマ電離層解析/極地観測/通信技術 プラズマ反射を用いた中距離通信・中継技術

■ 開発体制と国際連携

SpicyCompanyは、防衛研究所・通信関連機関・イスラエル防衛テック企業との共同研究体制を構築中です。欧州宇宙機関（ESA）基準の安全評価プロトコルに準拠し、2026年中に実装を完了予定。

その後、国際展開を目指していきます。

■ 今後の展望

「2026試作から国際展開」の開発ロードマップに基づき、国内外の防衛研究所との共同研究を通じて、プラズマ防衛技術の実用化と国際標準化を推進します。AI衛星・プラズマレーダ・ドローン群制御を組み合わせた統合防衛アーキテクチャを確立し、次世代の戦略防衛技術として世界に展開することを目指します。

■ 会社情報

株式会社SpicyCompany

代表取締役：小宮 久（Hisashi KOMIYA）

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-7-6

TEL: 0120-110-081 / FAX: 03-5422-1087

E-mail: contact@spcg.jp

Web: https://spcg.jp

■ お問い合わせ先

報道関係者お問い合わせ先

Spicy Company広報・事業開発部

Email：contact@spcg.jp

TEL：0120-110-081