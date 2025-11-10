【ウェビナー開催】ARTIDA OUD、NOJESS、Afternoon Teaが登壇！成功事例に学ぶ、コンテンツマーケティング手法

株式会社サザビーリーグアウルスケープ


株式会社サザビーリーグアウルスケープ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 相川 慎太郎、以下「アウルスケープ」）は、2025年11月28日（金）11:00～13:35に、サザビーリーグの3つのブランドのコンテンツマーケティング実践事例を解説するウェビナーを開催いたします。




ウェビナーの詳細・お申し込みは、下記URLよりご確認ください。


https://www.szl-owlscape.co.jp/event/owlscape-forum2-contents-marketing/


ウェビナー開催趣旨


2025年4月1日。アウルスケープは、サザビーリーグが長年培ってきたリアルのソリューションと、最新のデジタルソリューションを融合させ、ブランドのデジタル戦略を支援するプロフェッショナル集団として誕生しました。



本ウェビナーでは、第一線で活躍する実践者が、デジタルマーケティングの具体的な手法を解説。Vol.2のテーマは「コンテンツマーケティング」です。サザビーリーグ独自の知見を活かした魅力的なコンテンツを生み出す戦略と具体的な手法を、事例を交えてお伝えします。


ウェビナー開催概要


■ ウェビナー名


OwlScape FORUM Vol.02 ～The SZLのブランド醸成 成功事例に学ぶ、コンテンツマーケティング手法～



■ 開催日時


2025年11月28日（金）11:00～13:35



■ 開催形式


オンライン（Zoom）※事前登録制



■ 申し込み方法


こちらのzoom webinarフォームよりお申し込みください


プログラム



11:05～11:50｜セッション１. OwlScape × ARTIDA OUD


【ARTIDA OUDが実践するEC×MA戦略】世界観を崩さず売上を伸ばす方法


■ 登壇者


株式会社EGBA ARTIDA OUD部 副部長/ブランドマネージャー


島 啓子（しま けいこ）


株式会社サザビーリーグアウルスケープ プロフェッショナルサービス部 リーダー


安田 優 (やすだ ゆたか )


11:55～12:40セッション２. OwlScape × NOJESS


【ジュエリーブランドNOJESSのSNS運用戦略】ブランド価値を高めるコンテンツ設計




■ 登壇者


株式会社エーアンドエス 商品統括部 マーチャンダイジング課


岡田 愛理（おかだ あいり）


株式会社サザビーリーグアウルスケープ プロフェッショナルサービス部　


浅見 みなみ (あさみ みなみ)


12:45～13:30｜セッション３. OwlScape × Afternoon Tea


【Afternoon Tea TEAROOMの実例で解説】Instagram動画コンテンツの成果を出す秘訣




■ 登壇者


アイビーカンパニー株式会社 ATRB事業部マーケティング部


毛利 さやか（もうり さやか）


株式会社サザビーリーグアウルスケープ プロフェッショナルサービス部


小野間 萌希 (おのま もえき)


参加申し込み方法


