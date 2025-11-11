現場の人材育成を支援する新たな選択肢業務効率化ソフト「リテラアップ」がIIFES2025に出展！

株式会社リベンリ（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：倉橋康友）は、2025年11月19日（水）から11月21日（金）まで東京ビックサイトにて開催される「IIFES2025」に出展いたします。

弊社が提供する「Litera App（リテラアップ）」は、日々のPC操作をリアルタイムに解析し、最適なショートカットや機能をポップアップ形式でアドバイスする特許取得済みの業務効率化ソフトウェアです。業務の生産性向上にとどまらず、ユーザーのリスキリング・PCスキル習得も支援します。







さらに、リテラアップは単なる業務効率化ツールにとどまらず、ユーザーが新たなPC操作方法を学ぶ機会を提供し、PCスキルの向上と個人の価値創出をサポートします。リテラアップを活用することで、オフィスワークから現場作業までのあらゆる業務シーンで生産性向上を実現します。実際の業務削減時間やショートカットキー利用率の可視化も可能で、効果を実感しやすいツールとなっています。







【会社概要】会社名： 株式会社リベンリ所在地： 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階代表者： 代表取締役 倉橋 康友設立日： 2018年5月22日ＵＲＬ： https://litera.app/company/本件に関するお問合わせ先株式会社リベンリ大石廉人oishi.rento@libenri.com070-1385-9535関連リンクIIFES2025https://iifes.jp/