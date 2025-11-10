【争奪戦必至】Alexia Bars🇫🇷が厳選したヴィンテージが岐阜県美濃加茂市にあるAPPS GENERAL STOREに集結！
この度、多数のヴィンテージを所有しているヴィンテージコレクターALEX (@alexisbars )を
スペシャルゲストに迎えSpecial Vintage Pop-UpをAPPS GENERAL STORE店内にて開催します
初の海外コレクターを招いたイベント開催となります！
今回のイベントの為に、彼が所有しているヴィンテージの中から厳選したラインナップが並びます！
We’re pleased to announce special pop-up at our shop, featuring Alexis Bars!!
まるでヴィンテージ商品が人から人の手へ旅しているのをイメージしたイベントフライヤー
□日程
11/22(日) - 24(月・祝）
13:00 - 21:00
■場所
〒505-0041
岐阜県美濃加茂市太田町1894-2
APPS GENERAL STORE店内にて
Instagram：@app.s.store(https://www.instagram.com/app.s.store/)
Curation by Alexis Bars
Instagram：@alexisbars(https://www.instagram.com/alexisbars/)
Alexis Bars
こんにちは！アレクシです。 フランスのパリ出身で、10ヶ月前から日本に滞在しています。 パリのショールームで集めてきた自分のプライベートコレクションの中から、特にお気に入りのヴィンテージアーカイブを販売しています。 今回、イトウさんのおかげで岐阜で特別なポップアップを開催することになりました。 本当に光栄ですし、心から感謝しています。ありがとうございます。 岐阜の皆さんとお会いしてお話しできるのを楽しみにしています！ そしてもちろん…岐阜名物の「五平餅」もぜひ食べてみたいと思っています（笑）
□お支払い方法
現金、クレカ、電子マネー、コード決済⭕
■駐車場
最寄り有料P：駅西パーキング(https://maps.app.goo.gl/7F4fhBzh9MW1jdqd8?g_st=ipchttps://maps.app.goo.gl/7F4fhBzh9MW1jdqd8?g_st=ipc)
近隣の迷惑にならないようご配慮くださいませ。
□最寄り駅
JR美濃太田駅南口より徒歩 約5~10分
■APPS GENERAL STORE
2023年に、MNKMが新たに故郷にオープンさせた古着とコーヒーが楽しめるお店。
岐阜県美濃加茂市を古着のカルチャーを中心に盛り上げていきたいと思っている。
□Alexis Bars
Alexは、先日開催された東京開催が2回目となる最大級のヴィンテージの祭典Inspiration Tokyoにも出店された正真正銘のヴィンテージコレクター。
そんな方が岐阜県美濃加茂市の小さな古着屋APPS GENERAL STOREにやって来て、イベントのために厳選した至極のヴィンテージを販売します！
ぜひご予定を押さえて楽しみにしていていただきたいです。
下記の画像は、一部ですが、このような系統のラインナップが店頭にずらりと並びます！
Alexセレクション1
Alexセレクション2