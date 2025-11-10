JANCTION Token（＄JCT）、Binance Alpha・Future、Bitget、KuCoin、MEXC、BingX で取扱開始予定

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、プロジェクト名：JANCTION、以下「当社」）は、当社が提供する分散型GPUアーキテクチャで利用可能なユーティリティトークン「JANCTION Token（以下、＄JCT）」が、Binance Alpha・Future をはじめ、Bitget、KuCoin、MEXC、BingX において現物/先物等の新規取扱い（上場）対象となる予定であることをお知らせします。取扱開始日時・対象ペア・サービス区分（現物・先物・無期限契約等）は、各取引所の公式発表に準拠します。

リード

Janctionは、オープンネットワーク上でコンピューティングとストレージを共有するプラットフォームであり、世界中のGPU供給者とAI利用者をマッチングさせ、貢献度に基づく検証可能な報酬と透明な価格設定を提供します。

スマートコントラクトを機械学習およびGPUベースの計算と統合することで、JanctionはAIモデル、GPUコンピューティングパワー、データ供給、データラベリングが効率的に共同処理・相互作用できる分散型インフラを構築します。

Janctionの中核的な目的は、複数のソースからアイドル状態のリソースを集約することで、ユーザーが低コストで大規模なGPUリソースにアクセスできるグローバル分散GPUコンピューティング・マーケットプレイスを創出することです。

ネットワークのアーキテクチャはJanction Cluster GPU Poolを中心に設計されており、効率的なリソース配分、動的スケジューリング、および分散ノード間での検証可能な実行に重点を置いています。

このような複雑なエコシステムを統合的に運営するために、JCTはユーティリティトークンでありガバナンストークンとしても機能し、GPU提供者・AI利用者・エコシステム貢献者の間でインセンティブを整合させます。

概要

・対象資産：JANCTION Token（＄JCT）

・上場・取扱先：Binance Alpha・Perp、Bitget、KuCoin、MEXC、BingX

・取扱条件：開始日時・取引ペア・利用可否・地域制限等は各取引所の裁量および公表に準拠

トークンの役割（ユーティリティ）

1️⃣ GPU供給のステーキングと入札

2️⃣ 支払いおよびネットワーク利用

3️⃣ ガバナンスおよびエコシステム開発

4️⃣ ネットワーク貢献および機能的評価

1️⃣ GPU供給のステーキングと入札

GPUプロバイダーは、ネットワークへの参加度・信頼性・貢献度を示す譲渡不可の証明である veJCT を取得するために、JCTをステーキング（預け入れ） することができます。

これにより、各プロバイダーのサービス品質や稼働率に基づいた入札、マッチング、優先的リソース配分などのマーケットプレイス機能へアクセスできるようになります。

このステーキングプロセスは、「アラインメント（整合性）」の象徴 であり、長期的なコミットメントと運用上の信頼を示す自発的なシグナルです。

この設計によって、Janctionはリソース配分を単なる供給量だけでなく、持続的な参加と誠実性に基づいて行うことを保証します。

2️⃣ 支払いおよびネットワーク利用

AIユーザーは、計算リソースの利用料金を ステーブルコインまたは＄JCTで支払うことができます。どちらの方法も、エコシステム全体の活性化に寄与します。

＄JCTで取引を行う場合、ガバナンスパラメータに基づいて定義されるネットワーククレジットや手数料割引を受けられる場合があり、より柔軟なサービス利用や長期的な関与を可能にします。

これらの仕組みは、いかなる金融的リターンを保証するものではありません。むしろ、真のオンチェーン・ユーティリティを育成し、計算リソースの消費とトークン参加の間に継続的なフィードバックループを形成するよう設計されています。

つまり、＄JCTはJanctionネットワーク全体を循環する運用エネルギーとして機能し、すべての参加者間の流動性・効率性・相互接続性を維持します。

3️⃣ ガバナンスおよびエコシステム開発

veJCT保有者は分散型ガバナンスに参加し、マーケットプレイス構成、エコシステム助成金、機能的な予算パラメータなどに影響を与えることができます。

これらのプロセスはすべてオンチェーンで透明に行われ、プロトコルの方向性とリソース配分をコミュニティ主導で決定します。

このモデルは、ガバナンスを「所有権」ではなく「スチュワードシップ（共同管理）」として位置づけ、参加者全員がネットワークの健全性と進化を守る管理者として機能することを意図しています。

4️⃣ ネットワーク貢献および機能的評価

ステーキングやガバナンスを超えて、Janctionネットワークは幅広い形での貢献を奨励します。

インフラ支援、データ検証、コミュニティ活動、技術開発など、価値ある貢献を行った参加者は、ガバナンスの合意に基づき認定や配分を受ける場合があります。

これらのメカニズムは固定的ではなく流動的かつ適応的であり、保証された成果よりも貢献の精神を重視します。

このように、JCTは参加者の共有されたコミットメントの象徴であり、分散型で検証可能なコンピューティング基盤における協調の証として機能します。

重要な注意喚起・免責事項（必ずお読みください）

本リリースは情報提供のみを目的としており、暗号資産の取得・処分・取引の勧誘ではありません。以下の点にご留意ください。

JANCTIONとは

- 日本国内での取扱いについて・当社は日本国内において暗号資産交換業を行いません。＄JCT の売買・媒介・取次は各取引所が行います。・ご利用の可否、提供サービス、レバレッジの有無、居住国・地域向け提供条件は各取引所の規約・公式発表に従ってください。- 価格変動・流動性・上場リスク・暗号資産は価格変動が極めて大きい場合があります。流動性低下や取引停止・上場廃止等のリスクもあります。・先物・無期限契約等のデリバティブ取引は、元本超過損が生じるおそれがあります（ハイリスク商品）。- 技術・運用リスク・スマートコントラクトの不具合、チェーン分岐、ネットワーク混雑、サイバーセキュリティ事象等により、送受信や精算が遅延・失敗する可能性があります。・分散型ネットワーク特性上、不可逆トランザクションに伴う損失は原則として取り消せません。- 適合性・自己責任・取引はご自身の判断と責任で行ってください。暗号資産はすべての投資家に適合する商品ではありません。・税務上の取扱いは居住国・地域により異なります。必要に応じて専門家へご相談ください。・未成年者・一定の居住国等では利用できない場合があります。

「JANCTION」は生成AIを活用した製品等を開発する中小企業向けに、正確で追跡可能なデータ入力を提供し、個人情報やプライバシーを保護する独自のブロックチェーンを開発運営しています。また、将来的な枯渇が懸念される計算資源（GPU）を分散再配置によって新たな価値を提供する分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を展開することで、生成AI製品の品質向上、コスト削減、Web3へのシームレスな展開を支援しています。

さらに、プライバシーを担保し匿名化されたデータを提供可能な分散型データベース「Jasmy Personal Data Locker」や、デバイス管理と生産性を同時に実現する世界初の「ブロックチェーンPC」を始めとするプロダクトを展開するジャスミー株式会社が発行する、時価総額4,000億円超（2024年12月）の日本最大の暗号資産「JASMY」の、最初のインキュベーションプロジェクトです。

会社概要

会社名：ジャスミーラボ株式会社（英文名：JasmyLab Inc.）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3-11F

設立：2023年6月1日

代表者：代表取締役 原田浩志

事業内容：分散型GPUの開発運用、独自ブロックチェーンの研究開発、Web3コンサルティング

お問い合わせ先

ジャスミーラボ株式会社 広報担当：加藤

E-mail：contact@jasmylab.com

各種リンク

・ホームページ（JP）：https://www.jasmylab.com/

・GPU POOL（サービスサイト）：https://www.janction.ai/home

・JANCTION LINK（サービスサイト）：https://janction.link(https://janction.link/)

・X（日本語）：https://x.com/JanctionMGT_JP

・X（英語）：https://x.com/JANCTION_Global

・Telegram：https://t.me/jasmyofficial

・Medium：https://medium.com/@JANCTION