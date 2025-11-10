【採択・出展決定】株式会社IDEABLE WORKS、「コトノムスビ・プロジェクト」にて採択・出展決定

株式会社IDEABLE WORKS




　


　株式会社IDEABLE WORKS（本社：京都府京都市、代表取締役：寺本 大修）は、京都市が主催する「宿泊施設等と連携した京都経済の域内循環促進事業（コトノムスビ・プロジェクト）」において、採択事業者として選定され、2025年度開催のビジネスマッチング商談会へ出展いたします。
　本商談会では、当社が展開するデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」の仕組みおよび「PUBLIC GALLERY」を中心に展示・紹介します。



1.コトノムスビプロジェクトについて


　コトノムスビは、京都の工芸品・食材・体験、アートなど、長い歴史と革新的なマインドに裏打ちされた匠の素材と、京都の宿泊施設の縁をむすぶビジネスマッチングプロジェクトです。


　旅人が最も長い時間を過ごす宿泊施設にて、訪れた地域の魅力を体感できるくつろぎの空間を提供するため、本プロジェクトで実施するビジネスマッチング商談会では、京都ならではのコト・モノ・食・アートを活用した新たなおもてなしの形をご提案いたします。


コトノムスビプロジェクトHP：https://kotonomusubi.city.kyoto.lg.jp/



2. ビジネスマッチング商談会について


■日時：令和8年1月27日火曜日・28日水曜日 午前10時～午後5時（最終入場時間は、午後4時30分）


■場所：京都産業会館ホール北室（〒600-8009京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター2階）


■内容：ユニークで魅力的な市内の伝統産業品や食材、アート等を取り扱う32の事業者がブースを出展


■主催者：京都市 産業観光局 観光MICE推進室



ビジネスマッチング商談会来場者募集HP：https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000347098.html




３．HACKK TAG（ハックタグ）について


■HACKK TAG：https://hackktag.com/


プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。



■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY(https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY)


商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。



■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY(https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY)


店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。



４．株式会社IDEABLE WORKSについて


会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）


代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）


本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2　京都芸術センター北館3階


設立年月日：2020年7月1日


事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業



【本件に関するお問合せ先】


株式会社IDEABLE WORKS　担当：島岡、平野


HP：https://ideableworks.com/


E-mail：info@ideableworks.com


Instagram：@hackk_tag