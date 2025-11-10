アクシージア、初開催「Tokyo Beauty Week」で体験型イベント 『Tokyo Beauty Studio』に参画

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、表参道・原宿を舞台に、初めて開催されるビューティーの祭典「Tokyo Beauty Week」にて、2025年11月20日（木）～11月23日（日）の期間に行われるユーザー体験型イベント「Tokyo Beauty Studio」に参加することをお知らせいたします。

「Tokyo Beauty Week（TBW）」は、Tokyo Beauty Week実行委員会（企画・運営：株式会社アイスタイル）が主催する、表参道・原宿エリアを舞台に、化粧品業界内外の共創によって最新のビューティー体験を提供するイベントです。期間中は様々なブランドや店舗、アーティストが参加したビューティーに関する企画が行われるほか、ビューティー診断やメイクアップと撮影が体験できるスタジオなど、TBWでしか体験できない特別なイベントも開催されます。

製品体験コーナー「Beauty Wall」に出展

「What‘s your beauty? What’s next beauty?」をテーマに、「Beautyとは何か」を問い、「これからのBeauty」を模索し、 ビューティーカルチャーを育み発信していくこのイベントに、「アジア（ ASIA＝AZIA ）の美を日本から世界へ発信する総合ビューティーソリューションカンパニーを目指す」という理念を掲げるアクシージアも共感し、参加を決定いたしました。

今回は、「Tokyo Beauty Week」のメインイベントとなる、体験型ビューティーイベント「Tokyo Beauty Studio」に設置される「Beauty Wall」に出展。「Beauty Wall」は、様々なブランドのアイテムが壁一面に並び、実際に手に取って体験することができるコーナーとなっており、アクシージアからは、アイコンアイテムである目もと用シートマスク「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」のほか、今年10月より全国本格発売を開始した、ゆらぎ肌でも本格的なエイジングケア*¹を叶える「リスブラン」シリーズの「リスブラン モイスト エッセンス」「リスブラン マイルド クリーム」を展示いたします。

本イベントへの参加を通して、アクシージアの製品をより多くの方に広めてまいります。

「Beauty Wall」アクシージア展示製品

■「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」

シリーズ累計販売数が600万個*²を突破した、独自形状の360°シートが特長の目もと用シートマスク。上まぶたまでのパックを叶え、これ1枚で目まわりのお悩みを徹底ケアできるアイテムです。肌のハリに関わる3つのミネラル複合成分*³に加え、目もとのめぐりを促す「ビタミンKコンプレックス*⁴」を配合し、目もとの乾燥くすみ・ハリ不足にアプローチします。

■「リスブラン モイスト エッセンス」

ゆらぎがちな肌を整え、ハリを攻める“攻守一体型”美容液。シリーズ共通成分の3種の植物性レチノール*⁵に加え、４つの和漢由来成分*⁶も配合し、お肌への刺激を抑えながらエイジングサインにアプローチします。とろみのあるテクスチャーがスーッとなじみ、お肌にたっぷりと潤いを届けます。スポイトタイプで、量が調節しやすいのも嬉しいポイントです。

■「リスブラン マイルド クリーム」

保湿力の高い3種の植物油*⁷を配合した濃密クリーム。乾燥が気になる季節にも、水分の蒸発を防ぎ、お肌を保護します。しっかりと保湿しながらも、べたつかないテクスチャーに仕上げ、朝のメイク前にもぴったりです。3種の植物性レチノール*⁵配合で、エイジングケア*¹を叶え、ハリのあるお肌へと導きます。

ぜひご来場いただき、アクシージアこだわりのスキンケアアイテムを実際にお試しください。

Tokyo Beauty Week 開催概要

名称 ：Tokyo Beauty Week

開催期間 ： 2025年11月19日（水）～25日（火）

Tokyo Beauty Studio（ヨドバシJ6ビル）：11月20日（木）～11月23日（日）

Tokyo Beauty Pop-up Store（@cosme TOKYO）：11月19日（水）～11月25日（火）

会場 ：表参道・原宿エリア各所（ヨドバシJ6ビル、@cosme TOKYO他）

開催時間 ：9:00～21:00（予定、会場によって異なります）

企画・運営：株式会社アイスタイル

後援 ：商店街振興組合原宿表参道欅会、隠田キャットストリート商店街、原宿神宮前商店街、原宿竹下通り商店街、一般財団法人渋谷区観光協会

公式サイト：https://tokyobeautyweek.jp/

*¹ 年齢に応じたお手入れ

*² 2016年10月発売開始～2024年10月末迄（当社調べ）エッセンスシートシリーズの累計販売個数

*³ ハリ成分：アスパラギン酸Mg、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛

*⁴ ハリ・引き締め成分：アボカド油、アンズ核油、カニナバラ果実油、ヒマワリ種子油、ナットウガム

*⁵ レチノール様作用のある成分のこと（ハリ：モスビーン種子エキス、マスチック樹脂、ステビア葉/茎エキス）（リスブラン マイルド フェイスマスクは除く）

*⁶ ハリ：オウゴン根エキス 、クララ根エキス、整肌：ツボクサエキス、トウキ根エキス

*⁷ 保湿：シア脂、ツバキ種子油、アルガニアスピノサ核油