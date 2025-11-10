株式会社ＢＳ朝日

ＢＳ朝日では、マルチチャンネル（152ch）と４Ｋチャンネルで、11月14日(金)から開幕する「第56回明治神宮野球大会」の全試合を生中継！

高校野球の「秋の日本一決定戦」、そして大学生にとっては最後の大会。特に高校の部は、新チームになって各地区の優勝校10校が出場し、優勝を目指します。大谷翔平の出身校である花巻東高校が東北地区代表、今年の夏の甲子園でベスト４に進出した山梨学院高校は関東大会を勝ち抜いて出場。さらに、今大会優勝校の地区に、春の甲子園・選抜高校野球の出場枠がひとつ与えられることもあり、非常に注目度の高い大会となっています。

大学の部は、全国各地の連盟を勝ち抜いた11校が出場。先日のドラフトで指名された選手も多数出場します。中日ドラフト１位の中西、横浜DeNA１位の小田を擁し大会連覇を目指す青山学院大学。東京六大学を10連勝と圧倒した明治大学では、西武１位の小島、日本ハム１位の大川、ロッテ２位の毛利が指名されています。この２校を中心とした優勝争いが予想され、集大成となる今大会で全国制覇を達成するのはどの大学か、注目が集まっています。

番組概要

【番組名】「第56回明治神宮野球大会」

【放送日時】11月14日（金）午前8：30～よる6：00

11月15日（土）午前8：30～よる6：00

11月16日（日）午前8：30～よる6：00

11月17日（月）午前10：00～午後4：57

11月18日（火）午前10：00～午後4：57

11月19日（水）午前10：00～午後4：57

※雨天順延あり（全試合を152ch、４Kチャンネルで試合終了まで延長・生中継）

【放送局】ＢＳ朝日152ch（マルチチャンネル）、４Kチャンネルのみ放送

【公式HP】 https://www.bs-asahi.co.jp/meiji-jingu2025/