山崎夢羽2nd Digital Single「メーテル」配信＆ 2026年1月にLIVE TOUR開催決定！ オフィシャルファンクラブもオープン！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2025年10月22日(水)に1st Digital Single「きらめきDaydream」をリリースしソロとして再始動をした山崎夢羽が、11月8日(土)に代官山UNITで「山崎夢羽 FAN MEETING ~きらめきDaydream☆~」を開催し、その中で、オフィシャルファンクラブの開設、2nd Digital Single「メーテル」の配信リリース、そして1月に「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢-」の開催を発表したことをお知らせします。

「山崎夢羽 FAN MEETING ~きらめきDaydream☆~」オフィシャルライブレポートはこちら。

山崎夢羽Official Site：https://yamazakiyuhane.fanpla.jp/news/detail/60139

山崎夢羽がファンミーティングの中でサプライズ披露をした2nd Digital Single「メーテル」を、11月9日(日)にリリースしました。疾走感のあるコードワークとクセのあるメロディラインに、感情の波を細やかにすくい上げるような、エレクトロニカとバンドサウンドの交差点に立つ音世界。鋭くも透明なボーカルと、緻密に構築されたリズムセクションが交わるメロディラインの中で、大きな存在になりたいと願い、期待と葛藤を彷徨いながらも旅を続け、孤独を抱え愛憎入り混じる感情を描き出した楽曲となっています。

2026年1月には東京・大阪でのライブツアー、「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢-」の開催も決定。

11月10日(月)12:00より、FC先行受付(先着)を開始しました。

◼︎ 「山崎夢羽 LIVE TOUR -夢-」開催

▼2025年1月17日（土）

場所：東京・恵比寿 The Garden Hall

【1部】OPEN : 13:15 START : 14:00 / 特典会：15:00~16:45

【2部】 OPEN : 17:15 START : 18:00 / 特典会：19:00~20:45

▼2025年1月25日（日）

場所：大阪・Music Club JANUS

【1部】OPEN : 13:15 START : 14:00 / 特典会：15:00~16:45

【2部】 OPEN : 17:15 START : 18:00 / 特典会：19:00~20:45

※1部、2部で演出内容が一部異なる予定です。

※開始時刻・終了時刻は予定です。多少前後する場合がございます。

・チケット料金：

一般チケット：6,600円 (税込)

・チケット受付

FC先行受付(先着)：2025年11月10日(月) 12:00～11月17日(月) 23:59

詳細はこちら

https://yamazakiyuhane.fanpla.jp/news/detail/60085

◼2nd Digital Single「メーテル」

2025年11月9日 (日) release

各音楽サブスクリプションサービスにて配信中。

◼︎『山崎夢羽』Official Site＆Official Fanclub

「山崎夢羽 Official Fanclub」では、会員限定のチケット先行、ブログやMOVIEなどここだけでしか見ることができない様々なコンテンツをお届けします。また、ファンクラブオープンを記念して、早期入会キャンペーン期間内にお申し込みされた方に「山崎夢羽デジタルメッセージ入りオリジナルポストカード」をプレゼントいたします。

URL: https://yamazakiyuhane.fanpla.jp/ （PC/スマートフォン対応）

＜会費＞

月額コース：660円（税込）

＜会員限定コンテンツ一覧＞

・Ticket

山崎夢羽が出演するライブやイベントなどのチケット先行予約にお申し込みいただけます。

※チケットの確保を確約するものではございません。※対象外となるイベント・公演もございます。

・BLOG

本人の日常や裏側などのここでしか見られないブログをお届けします。

・MOVIE

日常やライブ、撮影の裏側を動画でお届け！

・RADIO

ファンクラブ限定WEB RADIOを配信します！

他にも様々なコンテンツを予定しています。

＜対応OS・ブラウザ＞

iOS：iOS13.0 以上、Safari の最新版

Android：8.0 以上、Androidブラウザまたは Google Chrome の最新版

Windows：IE11、Microsoft Edge、Chromeの最新版

Mac OS X：SafariまたはChromeの最新版

※タブレット端末、ガラホ（テンキーの付いたスマートフォン）、らくらくスマートフォンは非対応

◼︎山崎夢羽 -Profile-

2002年11月5日生まれ。愛知県出身。

ハロー！プロジェクト「BEYOOOOONDS」の元メンバーであり、2024年6月に卒業を発表。

2025年10月22日（水）に1st Digital Single「きらめきDaydream」をリリースし、ソロアーティストとして再始動した。

▼山崎夢羽オフィシャルサイト

https://yamazakiyuhane.fanpla.jp

▼山崎夢羽SNS情報

X：https://x.com/yuhane_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@yamazaki_yuhane

Instagram：https://www.instagram.com/_yuhane1105_/

YouTube：https://www.youtube.com/@yuhane_1105

【NTTドコモ・スタジオ&ライブ概要】

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 U R L 】https://fanystudio.com/