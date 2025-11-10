“努力しても成果が出ない”その原因は、勉強法ではなく「眠り」にあった。東大卒医師×行動科学コーチが語る、記憶を最大化する睡眠戦略スペシャル対談を開催！

TAC株式会社

「勉強しても成果が出ない」「覚えたはずなのに思い出せない」──そんな悩みを抱える方へ。

努力を成果に変えるカギは“眠りと習慣”にあります。

TAC実用講座では、東大医学部卒の医師・森田麻里子氏と、行動科学コーチ・鈴木豪氏による特別対談

「勉強×睡眠の習慣化戦略」セミナーを開催。

最新の睡眠医学と行動科学をもとに、集中力・記憶力を高める「続けられる勉強法」を解き明かします。

受験・資格・スキルアップ、あらゆる学びに応用できる“科学的アプローチ”を是非この機会にご参加ください。

▼【無料】勉強×睡眠の習慣化戦略 スペシャル対談

■セミナー概要- タイトル：勉強×睡眠の習慣化戦略 スペシャル対談- 登壇者： 東大医学部卒 医師・睡眠専門家 森田麻里子（Child Health Laboratory代表） 行動科学コーチ 鈴木豪（UNGAP代表）- 日時：2025年12月6日（土）14:00～15:00（13:00開場）- 会場：TAC新宿校802教室（YouTube生配信あり・要申込）- 参加費：無料- 申込方法：こちらから申込https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/event20251206.html

■学べるポイント- 睡眠が記憶と集中力に与える科学的メカニズム- 効率を最大化する最適な睡眠時間とスケジュール- 習慣を続けるための行動科学的アプローチ- 試験前日・当日の睡眠と学習の整え方

■講師紹介

森田 麻里子｜東京大学医学部卒 医師・睡眠専門家Child Health Laboratory代表。

臨床経験と科学的根拠に基づき、子どもから大人までの眠りを整える睡眠専門家

鈴木 豪｜株式会社UNGAP代表 行動科学コーチ

京都大学中退後、カナダの大学を３年で首席卒業。国連勤務や企業研修を経て、行動科学を軸に人と組織の成長を導く専門家

■関連講座紹介

セミナーに参加後は、学びを深める2つのWeb講座でさらに実践を。

- 勉強効率習慣化セット：「科学が認める勉強法」×「一瞬で身につく勉強習慣術」- 睡眠勉強効率化セット：「試験合格のための睡眠コントロール術」×「パフォーマンスを最大化する睡眠戦略」期間限定キャンペーン：2025/11/10～2026/1/31

詳細はこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/2026wintercp.html

会社概要

TAC株式会社

設立：1980年12月 本社：東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Web：https://www.tac-school.co.jp/index.html

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html