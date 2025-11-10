¥²¥¹¥È¤Ë°ÂÅÄ ¾ÏÂç(SUPER EIGHT)¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤ËÉðÅÄ¿¿°ìÅÐ¾ì¡ª¡¡BONNIE PINK¡¢K¡¢Rol3ert¡¢ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤â¡£J-WAVE¤Ç11/24¥ª¥ó¥¨¥¢
¡ØJ-WAVE HOLIDAY SPECIAL ACeCOOK Soup Harusame presents THANKS TO ALL¡Ù
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤Ç¤Ï¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë9:00～17:55¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë9»þ´Ö¤Î¥Û¥ê¥Çー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ØJ-WAVE HOLIDAY SPECIAL ACeCOOK Soup Harusame presents THANKS TO ALL¡Ù¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢THANKS TO ALL¡á¡Ö´¶¼Õ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë9»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¡È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡É¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î²¹¤«¤Ê¥Èー¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÅßËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¿´¤¬¥Û¥Ã¤È¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ë²Ú¥Ê¥Ó¤¬¥ê¥ìーÊý¼°¤ÇÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¡ª¡¡µ®½Å¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤â
¥á¥¤¥ó¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ï¡¢J-WAVE¡ØALL GOOD FRIDAY¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË 11:30～16:00¡Ë¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎLiLiCo¡£3»þ´Ö¤´¤È¤Ë¥µ¥Ö¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë¡Ê9:00～12:00¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦K¡Ê12:00～15:00¡Ë¡¢J-WAVE¤Ç¤Ï¡ØJAM THE PLANET¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË 19:00～20:45¡Ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÉðÅÄ¿¿°ì¡Ê15:00～17:55¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦K
ÉðÅÄ¿¿°ì
¢£¥²¥¹¥È¤¬¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¡Ö²»³Ú¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯
ÅöÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢BONNIE PINK¡¢Rol3ert¤Î3ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö²»³Ú¡×¤È¡Ö´¶¼Õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯¡£
°ÂÅÄ¾ÏÂç¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
BONNIE PINK
Rol3ert
¢£¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤â
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë¡¦BONNIE PINK ¡¦K¡¦Rol3ert¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤Î¥¢¥Ê¥¿¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Rol3ert¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤ÎLiLiCo¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡ª
ÅöÆü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¡Ö´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥êー´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª
º£Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¥¹ー¥×¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
ÈÖÁÈÅöÆü¡¢¥ì¥Ýー¥¿ー¡¦¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó¤¬¡È¥¹ー¥×¤Ï¤ë¤µ¤á¥»¥Ã¥È¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó
¢£¡Ö´¶¼Õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·¥§¥¢¡ª ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·¥§¥¢¤ò¼Â
»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤½¤Î¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤ 1 ¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃêÁª¤Ç 20 Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥¹ー¥×¤Ï¤ë¤µ¤á¡×¡ÊÁ´ 6 ¼ï¡Ë¤È¡ÖÊ¡Ê¡ºÌºÚ¡×¡ÊÁ´ 2 ¼ï¡Ë
¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤´±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.j-wave.co.jp/holiday/20251124/
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷¶É¡§ J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÈÖÁÈÌ¾¡§ J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ACeCOOK Soup Harusame presents THANKS TO ALL
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë9:00～17:55
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§ LiLiCo
¥µ¥Ö¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§ÂçÅç¿¿ÈÁ¡ÊPenthouse¡Ë¡¢K¡¢ÉðÅÄ¿¿°ì
¥²¥¹¥È¡§ °ÂÅÄ¾ÏÂç¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢BONNIE PINK¡¢Rol3ert
¥ì¥Ýー¥¿ー¡§¥¢¥µ¥Ì¥ÞÍý¼Ó
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.j-wave.co.jp/holiday/20251124/
ÈÖÁÈX¡§ https://x.com/jwave_2019