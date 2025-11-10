前田敦子、“推し”コンサル男の筋肉に悲鳴！大胆ジャグジーシーンにスタジオ騒然　陣内智則、過去の恋愛で“嫉妬”体験！チュートリアル・徳井との間接キスに戸惑い

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月9日（日）夜9時より、悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じて、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』（全8話）の第1話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたしました。

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーです。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下します。新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』のスタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルが務めます。

■前田敦子、“推し”コンサル男の筋肉に悲鳴！大胆ジャグジーシーンにスタジオ騒然

11月9日（日）に放送された第1話では、元恋人たちの間で、早くも嫉妬と駆け引きが交錯します。参加者たちは自由にInstagramを更新できる一方で、元恋人チームとのDMは禁止というルールが発表されます。それぞれのチームはBBQや手巻き寿司パーティーを楽しむ中、サヤカは「向こうが気になる、写真を見て（気になる気持ちが）増しちゃったかも」と、素直に思いを語る場面も。共同生活を送る“House”の屋上にはジャグジーも完備。アイラ・サヤカ・ユマ・ケント・タカマサ・ミチルは体を寄せ合いながら集合写真を撮るなど、ジャグジーパーティーを楽しみます。大胆な水着姿に、陣内は「これちょっと来るで～」とコメント。さらに、タカマサが筋肉隆々の姿を披露すると、“推し”と話していた前田も思わず「ヤダー」と声を上げ、スタジオは一気に盛り上がりを見せました。

■隣同士で元恋人たちが“公認”浮気生活！京大卒コンサル男に元カノが怒り「過去に浮気がバレて…」

ジャグジーを出て海を眺めていたタカマサが、思わず「あー！！」と絶叫。視線の先には、元恋人のレイナを含む別チームのメンバーたちが。ここで、2チームが隣同士で共同生活を送ることが明らかになり、スタジオからも「隣！？」と驚きの声が上がります。ポージングで場を盛り上げるタカマサですが、元恋人レイナがいるチームは「見たくない」と本音を漏らします。レイナは、「彼浮気性なのね」「（浮気が）バレてどっちと付き合うんだってなった」と過去を振り返りつつ、タカマサの素性を参加者たちに伝えます。また、隣で堂々とポージングするタカマサを目の当たりにしたレイナは、「嫉妬とかじゃない、普通に怒り」と率直な気持ちをあらわにしました。

■陣内智則、過去の恋愛で“嫉妬”体験！チュートリアル・徳井との間接キスに戸惑い

ビデオ限定トークでは陣内が自身の過去の恋愛を振り返る場面も。陣内は、当時付き合っていた彼女と後輩と一緒に花火をしていた際のエピソードを明かしました。花火の最中、後輩が飲んでいたビールを、彼女が「私も飲みたい」と言って同じ缶を口にしたことで、陣内は思わず間接キスに戸惑い、嫉妬心を抱いたと告白します。さらに、その後輩はイケメン芸人のチュートリアル・徳井であったことを明かし、スタジオは思わず笑いに包まれるひと幕も。陣内の赤裸々な嫉妬体験に、スタジオメンバーも大いに共感しました。

元恋人たちが隣同士で送る“公認”浮気生活の中で、嫉妬や駆け引きなどさまざまな感情が交錯し、波乱の幕開けとなった第1話はABEMAで無料見逃し配信中。ぜひご覧ください。

■ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』番組概要

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-1512

『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』特報映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110

＜無料見逃し配信＞

第1話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p1

＜事前番組『【先行公開】4人に1人は復縁経験あり!?前田敦子&ニコル&陣内の赤裸々恋愛観』＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p100

【スタジオ見届け人】

陣内智則、前田敦子、藤田ニコル

■『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』参加者

アキヨシ・ユマカップル（アキヨシ・28歳／ユマ・24歳）＜交際6ヶ月＞

ケント・リオナカップル（ケント・26歳／リオナ・21歳）＜交際2年＞

シュウト・アイラカップル（シュウト・23歳／アイラ・22歳）＜交際1年＞

ダイシロウ・サヤカカップル（ダイシロウ・30歳／サヤカ・34歳）＜交際1年8ヶ月＞

タカマサ・レイナカップル（タカマサ・31歳／レイナ・27歳）＜交際6ヶ月＞

ミチル・ジュンナカップル（ミチル・29歳／ジュンナ・26歳）＜交際1年3ヶ月＞

※撮影時の年齢、交際歴となります。