Yahoo!ショッピングの “お試し・サンプリング”に、日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」が初出店

LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO： 出澤 剛、以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」において、株式会社オールアバウトライフマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土門裕之、以下、オールアバウトライフマーケティング）が運営する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」が出店しました。

「Yahoo!ショッピング」の新しい商品の探し方となる“お試し・サンプリング”で初めての出店となります。

「サンプル百貨店Yahoo!店」の出店を通じて、「お試し」「サンプリング」をテーマに、気になる商品をおトクに試せる新しい体験機会を提供します。また、「Yahoo!ショッピング」内の検索結果ページでは、“お試し・サンプリング”の絞り込みができるようになり（※1）、ユーザーは興味のある商品をより簡単に見つけることができます。

さらに、企業側も期間・数量限定で提供することで、サンプリングマーケティングの場としても活用できます。

これにより、ユーザーは気になる商品を気軽に試せる一方で、企業は実際の利用データや反応をマーケティングに活かすことができます。

※1：本機能は、11月中旬リリース予定です。

これまで「サンプル百貨店」は、公式サイトを中心に、提携ECサイトなどでサービスを提供してきましたが、今回の「Yahoo!ショッピング」への出店により販売チャネルをさらに拡大し、「Yahoo!ショッピング」の持つ幅広い利用者層へアプローチすることで、新規顧客の獲得とブランド認知度の向上を図ります。

「サンプル百貨店 Yahoo!店」では、食品、飲料、日用品といった幅広いカテゴリの商品を通常価格よりおトクな価格の「お試し費用」でご提供します。ユーザーは、「PayPayポイント（期間限定）」（※2）を貯めたり、使ったりすることができ、よりおトクにお買い物を楽しめます。

※2：「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれています（出金・譲渡不可）。

■出店の概要

ストア名： サンプル百貨店 Yahoo!店

出店日： 2025年11月6日（木）

URL： https://store.shopping.yahoo.co.jp/3ple/

主な取扱商品： 食品、飲料、お酒、日用品など

■オープニングキャンペーンについて

「サンプル百貨店 Yahoo!店」のオープンを記念し、期間限定のキャンペーンを実施します。

内容： 先着3,000名様に3,000円以上で使える500円クーポンをプレゼント。

期間： 2025年11月6日（木）12:00～2025年11月19日（水）23:59

※キャンペーンの詳細はストアページにてご確認ください。

■オールアバウトライフマーケティングについて

https://www.lifemarketing.co.jp/

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30～40代の女性を中心に累計利用者数約430万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品がお得に試せる「ちょっプル」や生活者向け新商品発表会「リアルサンプリングプロモーション」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。

『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、ユーザーが「欲しいものがおトクに買える」企画や機能の拡充を通じ、より充実したお買い物体験を提供していきます。