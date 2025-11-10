『湘南乃風熱唱甲子園』豪華ゲスト《新しい学校のリーダーズ、THE RAMPAGE（RIKU、川村壱馬、吉野北人）、浜田雅功》も出演！11月15日（土）16時よりTELASAで独占ライブ配信！

『湘南乃風 熱唱甲子園』

TELASA株式会社

11月15日（土）16：00 TELASA（テラサ）で独占ライブ配信！！

湘南乃風にとって関西では初となるスタジアムワンマンライブを

テラサで独占ライブ配信！！

2013年・2023年に横浜スタジアムでのスタジアムライブを成功させてきた湘南乃風が、今回挑むステージは阪神甲子園球場（兵庫県）。メンバーの若旦那が「自分の夢は甲子園球場でライブをすること」と語っていた特別な場所でもあり、今回は夢の実現となります。

そしてこの夢の舞台には、今年湘南乃風がコラボレーションを行ったアーティストが集結。新しい学校のリーダーズはライブ初披露となる「青春永遠」を、THE RAMPAGEは自身にとって最新楽曲となる「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」（出演はRIKU、川村壱馬、吉野北人の3名のみでパフォーマーは不参加）を。浜田雅功とは今回二度目の生披露となり、湘南乃風が初めて関西語歌詞で書き下ろした「人生爆笑」を歌唱予定です。

湘南乃風コメント

きっと夢のような時間は一瞬です！俺らもその一瞬を悔いのないよう、熱く楽しくいきたいなと思います。参加してくれたみんなが、「今日、このライブに来てよかった」って何年後かにも思いだしてもらえるような心に残るライブにします！

テラサでは、スマホやPCはもちろんテレビの大画面でも視聴可能！

既にチケット完売となるこのスペシャルなライブを、是非お楽しみください！

＜『湘南乃風 熱唱甲子園』 独占ライブ配信概要＞

配信日時： １１月１５日（土） １６：００～

配信詳細ページ：https://navi.telasa.jp/shonannokaze-neshokoshien/

出演アーティスト

湘南乃風

【ゲスト】

新しい学校のリーダーズ

THE RAMPAGE（RIKU、川村壱馬、吉野北人）※パフォーマーの出演はございません。

浜田雅功

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。

月額料金は990 円（税込）～。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited