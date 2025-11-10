LUF株式会社、人事向け大型オンラインカンファレンス「改善事例から学ぶ、今行うべき採用の一手とは」に協賛。人事の皆様に最新の学びの機会を提供。

LUF株式会社詳細はこちら！ :https://saiyo.migi-nanameue.co.jp/lp/20251126conference/?src=7■カンファレンス開催概要

本カンファレンスは、「改善事例から学ぶ、今行うべき採用の一手とは」をテーマに、採用の第一線で活躍する企業10社以上が登壇する完全無料のオンラインイベントです。

新卒採用・中途採用における最新のトレンドや成功事例を2日間にわたって網羅的に学ぶことができます。

イベント名：改善事例から学ぶ、今行うべき採用の一手とは

開催日時：2025年11月26日(水)・27日(木) 各日10:00-15:00

開催形式：オンライン

参加対象：ベンチャー・スタートアップ～SMBの人事担当者、役職者など

参加費用：無料

お申し込みURL：https://saiyo.migi-nanameue.co.jp/lp/20251126conference/?src=7

■注目のセッション（一部抜粋）

・“学生に選ばれる会社”とは？新卒応募数を2倍に改善した事例から学ぶ、採用コンテンツ戦略（株式会社Crevo）

・組織に定着し活躍する人材を獲得する カルチャーフィット採用とは（ウォンテッドリー株式会社）

・【採用工数50%削減＆返信率5倍！】生成AIが採用担当を進化させる！実践テクニック（株式会社LANY）

その他、採用の各フェーズにおける課題を解決するセッションが多数予定されています。

■協賛の背景と当社の想い

昨今、労働人口の減少や働き方の多様化により、企業における採用活動はますます複雑化・高度化しています。

このような状況下で、企業の持続的な成長を実現するためには、人事担当者が常に最新の知識や手法を学び、自社の戦略をアップデートし続けることが不可欠です。

当社は、人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の運営を通じて、人事の皆様のキャリア開発とスキルアップを支援してまいりました。

今回のカンファレンスは、採用のトップランナー企業から実践的な知見を直接学ぶことができる機会であり、当社の「人事の皆様に最新の学びの機会を提供したい」という想いと通じています。

この度の参画を通じて、一人でも多くの人事担当者様が採用活動を成功に導くためのヒントを得られるよう、全力で支援してまいります。

お申し込みはこちら！ :https://saiyo.migi-nanameue.co.jp/lp/20251126conference/?src=7

■LUF株式会社について

LUF株式会社は、人事のトータルソリューションカンパニーとして、CANTERA ACADEMY(人事向けリスキリングプラットフォーム)、人事専門の転職支援"CANTERA AGENT”、副業人事マッチングサービス"CANTERA SHARE”、採用代行（RPO）、人事コンサルティングなど、人事に関するあらゆる領域でお客様を支援しております。

2021年10月よりサービスローンチした「CANTERA（カンテラ）ACADEMY」は、人事に必要な幅広い知識を、質の高いコンテンツで学習し、成果に繋げる学習プラットフォームです。

組織開発や採用、人的資本などの豊富なジャンルのコンテンツや、通勤時間の5分を生かせるマイクロラーニングの設計による学びの提供が特徴で、現在までに約2000人の受講生がコンテンツを通して学習しています。

CANTERA ACADEMYは登録から利用まで完全無料で提供しており、どなたでも登録が可能です。

無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact