「せき・こえ・のどに」でお馴染みの「浅田飴」製品のパッケージがバスボールになって登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「浅田飴」は、「固形浅田飴」等のパッケージ缶デザインのバスボールを発売いたしました！ せっけんの香りのバスボールをお風呂に入れると、中からマスコットが登場♪缶パッケージのミニキュアマスコット全5種類のうち、いずれか1つが入っています。

※お薬の成分は入っていません。

10月下旬より全国のドラッグストア、バラエティショップ等で順次発売予定です。

※店舗により取り扱いは異なります。あらかじめご了承ください。

【商品詳細】

・価格：638円(税込)

・入浴料（1回分）

・せっけんの香り

マスコットは全5種。固形浅田飴やせきどめなど、パッケージがそのままミニチュアサイズに！

裏面の表記にもこだわりが感じられます♪

【商品についてのお問い合わせ】

製造販売元：株式会社サンタン

〒590-0904 大阪府堺市堺区南島町4丁154番6

お客様お問い合わせ先：0120-627-625

（受付時間：平日9:00～17:00）

【シュワたま(R)について】

お風呂時間が楽しくなる!!シュワたま シリーズ

バスボール(おもちゃ付入浴剤)

お風呂を楽しく過ごせる秘密アイテム！

シュワシュワ泡の中から

かわいいキャラクターや光るフィギュアが飛び出して

お風呂の苦手なお子様にも楽しくバスタイムを過ごせます。

親子のお風呂時間にワクワクと楽しさをもたらします。

https://san-tan.co.jp/brand/shuwatama/

【株式会社浅田飴について】

良薬にして口に甘し

明治20年、東京神田で創業した株式会社浅田飴は「良薬にして口に甘し」の精神の下、服用しやすいドロップ剤を中心とした医薬品を製造しています。

江戸幕府の御典医にして、浅田飴の基となる処方を考案した漢方の大家、浅田宗伯にちなみ名付けられた「せき・こえ・のどに」でお馴染みの鎮咳去痰薬「固形浅田飴」、のりもの酔いに「トラベロップQQ」、液体甘味料「シュガーカット」などを通じ皆様の健康に貢献します。

HP： https://www.asadaame.co.jp/

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)浅田飴