「せき・こえ・のどに」でお馴染みの「浅田飴」製品のパッケージがバスボールになって登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「浅田飴」は、「固形浅田飴」等のパッケージ缶デザインのバスボールを発売いたしました！ せっけんの香りのバスボールをお風呂に入れると、中からマスコットが登場♪缶パッケージのミニキュアマスコット全5種類のうち、いずれか1つが入っています。


※お薬の成分は入っていません。



10月下旬より全国のドラッグストア、バラエティショップ等で順次発売予定です。


※店舗により取り扱いは異なります。あらかじめご了承ください。




【商品詳細】

・価格：638円(税込)


・入浴料（1回分）


・せっけんの香り



マスコットは全5種。固形浅田飴やせきどめなど、パッケージがそのままミニチュアサイズに！




裏面の表記にもこだわりが感じられます♪







【商品についてのお問い合わせ】

製造販売元：株式会社サンタン


〒590-0904　大阪府堺市堺区南島町4丁154番6


お客様お問い合わせ先：0120-627-625


（受付時間：平日9:00～17:00）



【シュワたま(R)について】

お風呂時間が楽しくなる!!シュワたま シリーズ


バスボール(おもちゃ付入浴剤)



お風呂を楽しく過ごせる秘密アイテム！


シュワシュワ泡の中から


かわいいキャラクターや光るフィギュアが飛び出して


お風呂の苦手なお子様にも楽しくバスタイムを過ごせます。


親子のお風呂時間にワクワクと楽しさをもたらします。


https://san-tan.co.jp/brand/shuwatama/




【株式会社浅田飴について】

良薬にして口に甘し


明治20年、東京神田で創業した株式会社浅田飴は「良薬にして口に甘し」の精神の下、服用しやすいドロップ剤を中心とした医薬品を製造しています。


江戸幕府の御典医にして、浅田飴の基となる処方を考案した漢方の大家、浅田宗伯にちなみ名付けられた「せき・こえ・のどに」でお馴染みの鎮咳去痰薬「固形浅田飴」、のりもの酔いに「トラベロップQQ」、液体甘味料「シュガーカット」などを通じ皆様の健康に貢献します。



HP： https://www.asadaame.co.jp/




【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



社名： アイピーフォー株式会社


本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋


代表取締役： 小濱 剛


事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業


設立： 2002年05月


電話番号： 03-5951-1940


HP： https://www.ip4.co.jp/


問合先：rights@ip4.co.jp



(C)浅田飴