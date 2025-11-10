株式会社ミマキエンジニアリング関西四国エリア ロードショー展示会【神戸会場】にシンクイノベーション株式会社出展決定！
シンクイノベーション株式会社
この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、株式会社ミマキエンジニアリング関西四国各エリアで開催される
ロードショー展示会【神戸会場】に出展することが決定しました。
2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、
グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを当展示会でご紹介していきます。
実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、
・どのようにプリンタを駆使するのか？
・どのようなグッズが制作できるのか？
・どのようなグッズが人気なのか？
・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。
・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。
・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々
直接お越し頂き、お伝えできる事をご紹介していきます。
下記、関西四国エリア付近で新規事業を始めようかとお考えの方、既存事業をより成長させたいとお考えの方々の
お近くのエリアまでお伺いし各日開催されますので、最寄りの会場にお越し頂きやすい機会かと考えております。
各場所、各日時をご確認ください。
会場案内
【神戸会場】
-日時-
11/14（金）10:00∼17:00
-会場-
ミマキ 神戸営業所
兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30
Tel 078-291-5598
是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。