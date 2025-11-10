ULTRA SOCIAL、株式会社SoLabo主催『企業版ふるさと納税』合同寄贈式にて表彰

ULTRA SOCIAL株式会社

ULTRA SOCIAL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋亮太、以下当社）は、2025年10月27日（月）にさくらインターネット株式会社大阪本社で開催された、株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原広一）主催の「企業版ふるさと納税 合同寄贈式」に参加し、地域社会への貢献が評価され表彰を受けたことをお知らせいたします。

■ 表彰概要

「企業版ふるさと納税 合同寄贈式」は、地方創生に取り組む複数の自治体と寄附企業が一堂に会し、地域課題の解決や次世代支援などへの貢献を称える式典です。本年度は、富山県滑川市、愛知県西尾市、京都府宇治田原町、大阪府豊中市、兵庫県三木市、宮崎県延岡市、沖縄県今帰仁村の7自治体が参加し、寄附企業への感謝状贈呈や官民連携に向けた交流が行われました。

当社は、企業としての社会的責任を果たすとともに、テクノロジーとコミュニケーションを通じた地域活性化の取り組みが評価され、表彰を受けました。

■ 当日の様子

■ 代表取締役 高橋亮太 コメント

集合写真寄贈式にて弊社事業説明参加企業・自治体との記念写真

企業としての成長だけでなく、地域や社会への貢献も大切にしたいという想いから、今回の取り組みに参加いたしました。ULTRA SOCIALが掲げる『まだ見ぬ世界で、心を動かす』というミッションは、地方創生の文脈にも通じるものです。今後も生成AIなどのテクノロジーを活用し、地域の魅力や課題解決に寄与できるよう挑戦を続けてまいります。

■ 株式会社SoLaboについて

会社名：株式会社SoLabo

代表者：代表取締役 田原広一

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

事業内容：起業家支援事業、フィンテック事業、士業支援事業、集客支援事業

公式サイト：https://so-labo.co.jp/

■ULTRA SOCIALについて

会社名：ULTRA SOCIAL株式会社

代表者：代表取締役 高橋亮太

所在地：東京都港区六本木二丁目3番2号 VORT六本木一丁目10F

公式サイト：https://www.ultrasocial.jp/

公式note：https://note.com/ultrasocial_pr

事業内容：Interest Commerce(R)事業、LIVE事業、生成AI事業

※Interest Commerce(R)︎はULTRA SOCIAL株式会社の登録商標です。

■本件に関するお問い合わせ

ULTRA SOCIAL株式会社

広報窓口：contact@ultrasocial.jp