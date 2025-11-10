ベリーeSIM(R)がイオンコンパストラベルモールで「eSIMデビュー応援キャンペーン」を実施

a2network株式会社

日本及びアジア、ヨーロッパでモバイルサービス事業を展開するa2network（エイツーネットワーク）株式会社（以下、「a2network」）（所在地：東京都目黒区、代表取締役：門田 朗人）は、2025年11月10日(月)より、イオングループの旅行会社であるイオンコンパス株式会社（所在地：千葉県千葉市、代表取締役：城 友美）が運営する旅行サイト「イオンコンパストラベルモール」との合同企画として、iAEONアプリより事前エントリーいただくと、「ベリーeSIM(R)」の購入時にご利用いただける700円分のクーポンを、応募者全員にご提供いたします。

2025年6月より、「イオンコンパストラベルモール」を経由して 「ベリーeSIM(R)」をご購入いただいたお客さまは、購入金額に応じてWAON POINTをためることが可能になりました。

今回のキャンペーンではより気軽にeSIMをご利用いただく機会を通じて利便性をご体験いただくため、「eSIMデビュー応援キャンペーン」を実施いたします。

■キャンペーン概要

【ベリーeSIM(R)×イオンコンパストラベルモール】『eSIMデビュー応援キャンペーン』

iAEONアプリよりエントリーいただくと、ベリーeSIM専用サイトでのご購入につかえる「700円割引クーポン」を進呈いたします。

・キャンペーン期間： 2025年11月10日 (月) ～ 12月8日 (月）

・応募方法

1. iAEONアプリをダウンロード。

2. iAEONアプリ内の「エントリー一覧」より、「eSIMデビュー応援キャンペーン」をタップ。

エントリーページ内の詳細をご確認の上、エントリー。

※エントリー時には、WAON POINT番号またはWAON番号とメールアドレスの入力が必要です。

3. 対象のお客さまへ、a2network株式会社からメールにてクーポンコードを配信いたします。

・ご利用方法

1. イオンコンパストラベルモール専用サイトにアクセス。

2. クーポンコードを所定の入力欄に入力いただくと、

ご利用代金の合計金額からクーポン分を割引いたします。

※クーポンの有効期限は2026年3月16日(月) 購入分までです。

※詳細は以下キャンペーンページよりご確認ください。

【キャンペーンページ】https://www.aeoncompass.com/campaign/esim/

■ベリーeSIM(R)詳細

ベリーeSIMは今お使いのSIMカードはそのままに、現地のデータ通信を安く使えるサービスです。申込み後に届く二次元コードを読み込むだけで、最短1分で使えます。200以上の国と地域で利用できるので、対象国であれば国ごとにWiFiのレンタルやSIMカードの購入は必要ありません。「ベリーeSIM(R)」は、2022年のサービス開始以来、法人のお客様を中心に２年以上の運用実績があります。お申込みの簡単さや日本語によるサポート、柔軟なお支払方法（クレジットカードのほか、月締の請求にも対応）で多くのお客様に選ばれています。人気の国を中心に、リーズナブルかつフレキシブルなプランを多数ご用意しております。加えて、複数のプランを同時に比較、購入できる、わかりやすい購入ページもご用意しています。

■ a2networkについて a2network株式会社は、ビジネスを通して社会に貢献したいという想いを込めた当社の信条に基づき、MVNO（仮想移動体通信)事業者として、人々の生活に不可欠な通信サービスを提供しています。 日本も世界もボーダーレスで利用できるモバイルWiFi「スカイベリー(R)」や、「ベリーeSIM(R)」1つのキャリアに依存せず途切れない通信を提供する通信冗長化ソリューション「スカイベリーpro(R)」のサービスを展開しています。規模を追い求めないでユニークさを競うことで、生活インフラである通信に携わるMVNO事業者として、サービスを提供し続けています。

【a2network株式会社 会社概要】

■ 会社名 ：a2network株式会社

■ 代表者 ：門田 朗人

■ 設 立 ：2005年11月9日

■ 所在地 ： 153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー7階

■ URL ：https://www.a2network.jp/

■ 事業内容 ：仮想移動体通信事業（MVNO）

仮想移動体通信事業者支援事業（MVNE）