株式会社スマート修繕、日本最大級招待制カンファレンスB Dash Camp 2025 Fall in Fukuoka「Pitch Arena」にて「準優勝」「パーソル賞」をW受賞

株式会社スマート修繕

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する株式会社スマート修繕（本社：東京都港区）は、2025年11月5日～7日に開催されたスタートアップ業界の一線で活躍する経営者や著名人が集結する日本最大規模の招待制カンファレンス「B Dash Camp 2025 Fall in Fukuoka」のメインコンテンツの一つであるPitch Arenaにて、準優勝とパーソル賞をW受賞いたしました。

今回の受賞を励みに、スマート修繕は今後も建物再生における公正なる取引の実現を通して、

より良い暮らしに貢献するサービスを提供してまいります。

◆B Dash Campについて

B Dash Campは、スタートアップ業界の一線で活躍する経営者や著名人が集結する日本最大規模の招待制カンファレンスです。スタートアップの経営者、上場企業の役員、ベンチャーキャピタル、スタートアップの支援者などが参加し、業界のトレンドに関するパネルディスカッションや参加者同士のネットワーキング、スタートアップによるピッチコンテストなど、様々なプログラムを3日間にわたって実施します。

■B Dash Camp 2025 Fall in Fukuokaイベント概要

・開催日程：2025年11月5日（水）～7日（金）

・開催場所：福岡市内

・主催：B Dash Ventures株式会社

・イベントサイト：https://camp.bdashventures.com/fukuoka/

◆「スマート修繕」の概要

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替（ベータ版）」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

◆会社概要

- 商号：株式会社スマート修繕- 代表：豊田 賢治郎- 入会団体：一般社団法人日本経済団体連合会（経団連） 企業会員- 事務所登録：一級建築士事務所（東京都知事登録 第66294号）- 事業内容：- - 大型建物の共用部工事の見積もり、選定支援、工事支援サービス- - 大型建物の修繕工事の見積金額の査定サービス- - マンション建替の経済性、負担度可視化サービス（β版）- 所在地：東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 510- 企業URL：https://smart-shuzen.jp/company

