Wonderlabo、クリーク・アンド・リバー社との連携を開始 ～求職者支援訓練校生への就職サポートを強化～

マーケティング教育事業等を行う株式会社Wonderlabo（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：廣野裕之、以下「当社」）は、プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒崎淳、以下「C&R社」）と、当社が提供する求職者支援訓練の受講生への就職支援を目的とした連携を開始いたしました。



本連携に基づく第一弾の取り組みとして、10月15日に訓練校内で受講生向けのサービス説明会を実施いたしました。C&R社のご紹介に加え、未経験からWeb業界への転職に役立つ情報（未経験からチャレンジできる職種・案件）、クリエイター向けサービスなどをお伝えいたしました。



本連携により、スキルの習得から就職活動まで、一貫した質の高いサポートを提供し、受講生一人ひとりにとって最適なキャリア実現を支援いたします。

主な支援内容は、下記の通りです（条件あり*）。

キャリア相談・書類添削

経歴・希望・キャリアプランの棚卸し、市場感等を踏まえた就職活動のアドバイス、履歴書や職務経歴書などの書類添削・アドバイスなど

相談にあった求人のご紹介

経歴・希望・キャリアプランに沿った最適な求人の紹介（正社員、契約社員、紹介予定派遣、派遣、C&R社社員採用）

スキルアップ講座

オンライン添削付きポートフォリオ講座・動画制作講座など

選考活動のフォロー

正社員/契約社員：面接日程調整・面接対策情報の提供・条件調整など

派遣社員：会社訪問日程調整・会社訪問同行・条件調整・就業後のフォロー対応など

* C&R社へ会員登録した方のみ受けられるサービスになります。

■株式会社クリーク・アンド・リバー社（CREEK & RIVER Co., Ltd.）について

映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



本社所在地：東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

株式公開市場：東京証券取引所 プライム市場（4763）

主な事業内容：ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）、プロデュース事業（開発・請負)、エージェンシー事業（派遣・紹介）

ホームページ：https://www.cri.co.jp/



■株式会社Wonderlaboについて

「全ての人にマーケティングを」を理念に掲げ、大手から中小・ベンチャー・スタートアップに至るまで、経営戦略から逆算したマーケティングコンサルティングや、厚生労働省認可のマーケター育成事業で年間数百名のマーケターを輩出。

「ワクワクを科学する」を理念に、次世代の創造教育も数多く展開。



所在地：東京都品川区西五反田1丁目26番2号五反田サンハイツビル2F

事業内容：マーケティング・デザイン・エンジニアリング等のリスキリングによるキャリア支援やマーケティング教育の運営。

・ハロートレーニング（求職者支援訓練）※厚生労働省認定事業

・マーケティングキャリアラボ ※経済産業省認定事業

・NEXT MARKETING STUDIO（マーケティング教育）

ホームページ：https://wonderlabo.co.jp/



■お問い合わせ先

Wonderlabo Holdings株式会社 広報担当 山本

メールアドレス：miho.yamamoto@wonderlabo.co.jp

お問い合わせフォーム：https://wonderlabo.co.jp/contact