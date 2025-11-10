WOW WORLD、Japan IT Week 関西 2025に出展

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、2025年11月19日（水）～21日（金）にインテックス大阪 1～3号館で開催される関西最大のIT・DX総合展「Japan IT Week 関西」に出展いたします。会場では、企業とお客様の双方向コミュニケーションを、メールやSMS、Webアンケート等のチャネルで実現できる自社開発システム「WEBCAS」シリーズや、NPS(R)を活用したCX調査サービス“CX Score”をご紹介。企業のマーケティング活動の改善や、CX向上のためのソリューションを提案いたします。

当社ブースでは、11,000社以上の導入実績を持つ「WEBCAS」シリーズの各製品（メール配信システムWEBCAS e-mail、アンケート・フォーム作成システムWEBCAS formulator、SMS配信システムWEBCAS SMS）や、NPS(R)を活用したCX調査サービス“CX Score”をご紹介いたします。

＜こんな方におすすめ＞

- メールやSMSなどで顧客にアプローチしたい- 大量の顧客にメッセージを一斉配信できるツールを探している- Webアンケートや申し込みフォームを簡単に作成し、データを収集したい- 消費者パネルを活用した市場評価や競合調査を実施したい- CXに関する課題を可視化したい

また、期間中にブースにて商談予約をいただいたお客様には、「WEBCAS」シリーズの各製品を初期費用無料（上限20万円）で提供いたします。ノベルティもご用意しておりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■WOW WORLD出展ブース

当社ブース位置： K11-2（インテックス大阪 3号館）

ブース紹介ページ： https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/search/2025-2/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEwow%20world.org-097c8295-e64a-4c07-af3b-9b1f898f302e.html#/

■開催概要

【イベント名称】Japan IT Week 関西 2025

【会期】2025年11月19日（水）～21日（金）

【時間】10:00～17:00

【会場】インテックス大阪 1～3号館

【公式サイト】https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html

【同時開催イベント】

・ソフトウェア＆アプリ開発 展

・組込み・エッジ・IoT開発 EXPO

・情報セキュリティ EXPO

・データセンター EXPO

・IT人材不足対策 EXPO

※NPS(R)とは、Net Promoter Score（ネット・プロモーター・スコア）の略で、顧客がどれだけその商品やサービスを他人に推薦したいかを測定する指標です。顧客満足度やロイヤルティ（信頼や愛着、忠誠心）の評価に使われます。

Net Promoter(R)およびNPS(R)、Predictive NPS(R)は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

設立：1995年4月

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

URL：https://www.wow-world.co.jp