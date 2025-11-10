相模原市消防局×バカン×グローバルキャスト「避難者マネジメントシステム」を活用し実証実験を実施

株式会社グローバルキャスト

株式会社グローバルキャスト（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役 川口英幸）は、神奈川県相模原市消防局、株式会社バカン（本社：東京都中央区、代表取締役 河野剛進）と共同して、火災現場における避難者管理の効率化を目的とした「避難者マネジメントシステム」を活用した実証実験を2025年11月20日（木）に実施いたします。

避難者マネジメントシステムとは

限られた人的リソースでの避難所運営を効率化するシステムです。多様なチェックイン手段に対応した迅速な受付、避難者名簿の自動生成、避難所のリアルタイム混雑状況の配信に加え、避難者情報の一元管理と物資需要の見える化・適正配分を支援します。

開催概要



１ 実施日時

令和７年１１月２０日(木) 午後２時３０分から

２ 実施場所

相模原市消防局消防指令センター及び相模原消防署車庫

(相模原市中央区中央２-２-１５）



３ 取材申込み

１１月１８日(火)正午までに相模原市消防局 消防総務課（042-751-9105）へご連絡ください。

グローバルキャストについて

株式会社グローバルキャストは、全国を網羅するマーケティングパートナー網とマルチチャネルを活かした「統合型マーケティング事業」、ＤＸやＳＸ(サステナビリティ・トランスフォーメーション)など時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する「ソリューション事業」、次世代教育・生涯学習をサポートする「ライフバリュー事業」を展開しています。次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。

会社概要

会社名： 株式会社 グローバルキャスト

代表者： 代表取締役 川口英幸

設立： 2008年2月20日

資本金： 190,231,000円

事業内容： 統合型マーケティング事業

ソリューション事業

ライフバリュー事業

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ

URL ： https://global-cast.co.jp/

