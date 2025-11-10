相模原市消防局×バカン×グローバルキャスト「避難者マネジメントシステム」を活用し実証実験を実施

写真拡大 (全2枚)

株式会社グローバルキャスト

株式会社グローバルキャスト（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役 川口英幸）は、神奈川県相模原市消防局、株式会社バカン（本社：東京都中央区、代表取締役 河野剛進）と共同して、火災現場における避難者管理の効率化を目的とした「避難者マネジメントシステム」を活用した実証実験を2025年11月20日（木）に実施いたします。






避難者マネジメントシステムとは


限られた人的リソースでの避難所運営を効率化するシステムです。多様なチェックイン手段に対応した迅速な受付、避難者名簿の自動生成、避難所のリアルタイム混雑状況の配信に加え、避難者情報の一元管理と物資需要の見える化・適正配分を支援します。





開催概要



１　実施日時


　　令和７年１１月２０日(木)　午後２時３０分から



２　実施場所


　　相模原市消防局消防指令センター及び相模原消防署車庫


　　(相模原市中央区中央２-２-１５）



３　取材申込み


　　１１月１８日(火)正午までに相模原市消防局 消防総務課（042-751-9105）へご連絡ください。


グローバルキャストについて


　株式会社グローバルキャストは、全国を網羅するマーケティングパートナー網とマルチチャネルを活かした「統合型マーケティング事業」、ＤＸやＳＸ(サステナビリティ・トランスフォーメーション)など時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する「ソリューション事業」、次世代教育・生涯学習をサポートする「ライフバリュー事業」を展開しています。次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。




会社概要


会社名：　　株式会社 グローバルキャスト


代表者：　　代表取締役　川口英幸


設立：　　　2008年2月20日


資本金：　　190,231,000円


事業内容：　統合型マーケティング事業


　　　　　　ソリューション事業


　　　　　　ライフバリュー事業


所在地 ：　　愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ


URL ：　　　https://global-cast.co.jp/　


【本リリースに関するお問い合わせ】


株式会社グローバルキャスト　成長戦略部　担当／木村・田上


MAIL: gc.irpr@global-cast.jp


TEL:052-433-7177 /FAX:052-433-7178