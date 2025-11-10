株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（東証スタンダード市場： 3800）のグループ会社である株式会社ユニリタエスアール（本社：東京都港区、代表取締役社長：小池 拓、以下、ユニリタSR）は、興安計装株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：松田 和重、以下、興安計装）が提供する監視プラットフォーム「Owlook」を活用し、24時間365日の有人監視と運用支援を実現する新サービス「SRwatcher powered by Owlook」の提供を開始いたします。





近年、企業のITシステムはクラウドやオンプレミス、ハイブリッド構成など多様化が進み、運用監視の複雑化が大きな課題となっています。一方、運用現場では人材不足や夜間・休日対応の属人化が深刻化しており、安定した運用体制の維持が難しい状況が続いています。こうした背景のもと、ユニリタSRはこれまで培ってきたマネージドサービス運用のノウハウと、興安計装が持つ高品質な監視基盤「Owlook」の技術を組み合わせることで、低コストかつ高信頼の24時間365日の運用監視体制を実現しました。「SRwatcher powered by Owlook」は、オープンソースベースの統合基盤を活用し、様々なシステムの稼働状況を常時監視するとともに、アラート発生時にはオペレーターが一次対応までを実施します。単なる通知型の監視ではなく、“人の判断とアクションを組み合わせた有人監視”を提供し、障害の早期解決と安定稼働の継続を支援します。また、監視結果の可視化や月次レポートの提供など、システム運用全体の改善につながる仕組みも備えています。

さらに、本サービスでは共用型の監視基盤を採用することで費用を大幅に削減しました。例えば、サーバやネットワーク機器など、最大50ポイント（CPU使用率、メモリ残量、ディスク容量、通信死活などの監視項目を、1項目＝1ポイントとして算定）の監視を月額40万円（税抜）で提供し、シンプルで導入しやすい価格体系を実現しています。また、監視対象を柔軟に設計できる点も特長の一つです。



ユニリタSRと興安計装は、本サービスを通じて単なる監視に留まらず、「止めない運用」を実現するマネージドサービスとして、お客様の運用負荷軽減と安定稼働を支援してまいります。今後は、AI連携による運用効率化など、さらなるサービス強化を計画しています。

【会社情報】

◆株式会社ユニリタエスアールについて（https://www.uniritasr.co.jp）

株式会社ユニリタエスアールは、2021年4月に株式会社ユニリタのグループ会社として、企業のクラウド活用のニーズに対応し、クラウド運用サービス・システム移行・運用設計、システム運用アウトソーシング、などインフラの提供からシステム運用までをエコシステムで提供できる会社として設立されました。

ビジネスとITが安心・安全に繋がり、高品質な情報システムを利用できる環境を提供し続ける企業であり、多種多様なインフラや業務サービスをいつでもどこでも提供できるようなシステム運用のリーディングカンパニーを目指しています。

◆興安計装株式会社について（https://www.koan.co.jp）

1960年に創立した当社は、ミッションクリティカルな化学プラントの環境下で培われた運用・保守業務のノウハウを用い、運用業務における「ミスの無い完璧なオペレーション」を目指しています。

主力事業となる各種ITシステム、設備、サービスの保守・運用オペレーションでは、25年以上の実績を有しています。

東京／大阪のOwlookオペレーションセンターではクラウド・IDC・ISP事業者向けにシステムマネジメント・セキュリティマネジメント・ヘルプデスクを提供しています。

詳細はOwlookサービスサイト（https://www.owlook.jp/）をご覧ください。

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ユニリタエスアール セールスサポート部

sales_sr@unirita.co.jp