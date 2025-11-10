単身の高齢者の方に身元保証サービスで安心を提供する 株式会社あかり保証に投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、大阪信用金庫と共同で設立したおおさか社会課題解決2号投資事業有限責任組合（以下「おおさか社会課題解決2号ファンド」）より、身寄りのない高齢者の方に対する身元保証サービスを提供する株式会社あかり保証（本社：大阪市北区、代表取締役：清水 勇希、以下「あかり保証」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

あかり保証は、高齢者・障がい者向けの身元保証サービスを提供する企業です。

医療機関や介護施設等に入院・入所する際に必要となる身元保証から、日常生活の支援、死後事務までを、法律・医療・介護の専門家チームが一体となりサポートします。お客様からお預かりする大切な資産は信託口座で安全に管理し、契約の透明性を確保することで、安心してご利用いただける体制を構築しています。

あかり保証は「安心・信頼できる身元保証サービス」を通じて、全てのおひとりさまが尊厳を保ち、心豊かに老後を過ごせる社会の実現を目指します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/299_1_b4928293b26dc73299a9a4d12be2f320.jpg?v=202511110456 ]

◆おおさか社会課題解決2号ファンドについて

当ファンドは大阪府内における行政課題や社会課題の解決に繋がるビジネスの成長を支援し、産業化を推進することを目的として2017年に設立した「おおさか社会課題解決ファンド」の後継ファンドです。

日本政策金融公庫、大阪府、大阪産業局と連携し、社会課題解決事業者の事業ステージに応じた支援を行ってまいります。日本政策金融公庫には、ファンドからの投資と連動した協調融資を検討いただくことで、事業者が必要とする資金を十分に確保し事業遂行に望む財務基盤の安定化を支援いただきます。大阪府には、社会課題解決に取り組む事業の認知向上・ファン獲得に向け、多くの方々の共感を得るべく情報発信のサポートを、大阪産業局には様々な経営支援ツールをもって、事業ステージに応じた課題の解消の後押しを実施いただきます。金融機関・行政が一丸となり、社会課題に関する世の中の関心を高め、インパクト拡大に向け取り組んでまいります。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/299_2_2efc613571f6b1caa325dc9329614adb.jpg?v=202511110456 ]