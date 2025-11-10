5,000円のX（旧Twitter）広告で15万インプレッションを獲得 ― 低予算×戦略設計で高精度なリーチ実証

株式会社BOTANICO

自社のSNSプロモーション実験として実施したX（旧Twitter）広告テストにおいて、

広告費わずか5,000円で15万インプレッションを達成しました。



同施策は「低予算でも設計次第で成果を最大化できる」ことを示す実証的事例となりました。

概要：広告テストの目的

今回の広告実験は、「リーチの“量”ではなく質を可視化する」ことを目的に実施。

ターゲット層がどの投稿内容に反応するかを明確化し、

書籍プロモーションを含むSNS発信全体の改善指針を得るためのテストでした。

X広告は、フォロワー数に依存せず、興味関心・地域・フォローアカウントなどを精緻に指定できる点が特徴。

これにより、限られた予算でも高精度のターゲティング検証が可能となりました。

実施内容と結果

配信期間：3日間

広告費：5,000円

テーマ：「データ×戦略」に関する投稿

インプレッション数：150,000件

エンゲージメント率：2.8％

プロフィール遷移率：1.8％（業界平均の約1.5倍）

また、広告期間中の成果として、

フォロワー：＋120人

ページへのクリック：＋470件

という結果が得られ、リーチ・フォロワー増加・販売誘導の三拍子を短期間で実現しました。

成果分析：低予算でも成果が出た要因

本施策の成果は、「広告費」ではなく「設計力」に起因します。

BOTANICOではAIとデータ分析を活用し、次のような構成で広告を設計しました。

ターゲティング設計：

「ビジネス×データ」に関心を持つ層を広めに設定し、共感層を獲得。

クリエイティブ構成：

“宣伝”ではなく“知的好奇心を刺激する投稿”を制作。自然な共感を誘発。

AIによるコピーABテスト：

複数のキャッチコピーをAIで生成・比較し、CTR（クリック率）の高い文面を採用。

結果として、「売り込み感のない広告」が自然な形でターゲットに届き、

従来の広告よりもエンゲージメント率・遷移率ともに高い水準を記録しました。

総括：X広告は“少額から成果を学べる投資”

BOTANICOは今回の実験から、X広告が「広告費＝成果」ではなく

「設計＝成果」であることを改めて確認しました。

・少額でもターゲティング精度が高い

・興味層の反応データが取得できる

・投稿改善のための実験場として機能する

これらの特徴から、X広告は“学びと成果を同時に得られるSNS投資”として、中小規模事業者にとっても有効なチャネルであることを実証しました。

お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)

今後の展望

BOTANICOでは、今回の実験で得た知見をもとに、

SNS広告の最適設計・AIコピー生成・ターゲティング検証を組み合わせた広告効果最大化モデルを構築予定。

今後は、企業アカウント運用におけるデータ分析支援へも展開してまいります。