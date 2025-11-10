【新製品】WordPressコンテンツをAmazon Bedrockと連携しRAGを構築するWordPressプラグイン「RAG Chat for Amazon Bedrock」をリリース

株式会社もばらぶ

株式会社もばらぶ（以下「当社」）は、Amazon Bedrockの生成AI機能を活用し、WordPress上の投稿内容をもとにユーザーの質問へ自動応答できる新プラグイン「RAG Chat for Amazon Bedrock」をリリースしました。



本プラグインにより、FAQ、顧客サポート、社内ナレッジ活用などのシーンでAIチャットボットを迅速に導入可能となります。

主な特長

デモと導入方法

画面例：デザイン等はカスタマイズ可能システム構成図：WordPress から Amazon Bedrock API に接続し、Knowledge Base に保存された投稿データを活用- 簡単インストール：WordPress管理画面から数クリックで導入可能。プログラミング知識は不要。- 自動応答機能：投稿済みコンテンツをもとに質問へ即時回答。ナレッジ共有やFAQ対応を自動化。- 柔軟な拡張性：ユーザーサポートや社内ナレッジ検索など、多用途に応用可能。- Amazon Bedrock連携：AWS環境で高精度・高安定なRAG*1システムを構築可能。*1：Retrieval-Augmented Generation

以下サイトにおいて、本プラグインの動作を実際に体験いただけます。

デモサイト：https://blog.mobalab.net/services/rag-chat-for-amazon-bedrock/

本プラグインは、WordPress プラグインディレクトリに登録されておりますので、WordPress 管理画面、あるいは以下URLより無料でダウンロードいただけます。ぜひ実際の動作をデモサイトでご確認いただき、RAG Chat for Amazon Bedrock プラグインをご活用ください。

WordPress公式プラグインページ：https://wordpress.org/plugins/rag-chat-ab/

関連プロジェクト

当社では姉妹プロジェクトとして「WP RAG」も開発しています。

WP RAGでは、お客様が管理するAmazon Bedrockではなく当社が管理するAWS上の独自インフラを使用しているため、AWSの知識がなくてもご利用可能です。

詳細（英語）：https://blog.mobalab.net/services/wp-rag/

既存製品「WP RAG」との違い

お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143843/table/8_1_9529409e779bc9251cc4c266e239903b.jpg?v=202511110427 ]

AWS、Amazon Bedrock の初期設定や、より高精度な回答を実現するための細かいチューニングも当社で承る事が可能です。ご利用シーンやご要望に応じて、最適なカスタマイズをご提案いたしますので、ぜひご検討ください。

ご不明点がございましたら、以下お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

また、本プラグインを使用したみなさまからのご意見・ご感想もお待ちしております。



株式会社もばらぶ

Web：https://mobalab.net/

E-mail：info@mobalab.net