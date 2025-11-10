小山竜央、『The Last Marketing Summit』を11月13日(木)に開催～法廷臨床心理学博士・遠藤貴則とのW出版記念として実施～

株式会社Trynnox

株式会社Trynnox（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤村奎介）は、マーケティングコンサルタントであり、登録者10万人越えYouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学(https://www.youtube.com/@marketing-zamurai)」でも知られる小山竜央の約3年ぶりとなる主催リアルイベント『The Last Marketing Summit』を2025年11月13日（木）に開催します。本イベントは、KADOKAWAより2025年11月12日（水）に販売される小山竜央の新著「たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全」と、『タカ博士』こと法廷臨床心理学博士の遠藤貴則の新著『ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略』のW出版を記念して実施。「世の中で見逃されがちな隠れたチャンスを掴む」をテーマに、2026年以降のマーケティングトレンドを読み解き、次に訪れる新たなサイクルにいち早く乗るためのマーケティングやビジネス戦略を多角的に提唱します。

■本イベント概要

- イベント名：『The Last Marketing Summit』（W出版記念・小山竜央主催リアルイベント）- 開催日時：2025年11月13日（木）10:30～18:00（予定）- 会場：ヒューリックホール浅草橋（東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル2階）- 来場者数：500名予定- 主催：小山竜央- 運営：株式会社Trynnox（トライノクス）

本イベントでは、2026年以降に到来するトレンドサイクルを予測し、次に訪れる波をどう読むか、どのようにチャンスへ変えていくかを徹底的に解説。“これからの時代に勝ち続けるマーケティングやビジネス”を多角的に提示します。

また、本イベントの開催にあたり想定を上回る反響を受け、前日11月12日（水）には前夜祭イベントを開催。メディア関係者や多方面で活躍するインフルエンサーを招き、乾杯セレモニーや出版時の裏側トークなどコンテンツ満載で実施します。2日間にわたって展開される特別な時間が、W出版記念と小山竜央の約3年ぶりとなる主催リアルイベントを華やかに彩ります。

【前夜祭イベント概要】

■イベントの見どころ

- イベント名：The Last Marketing Summit 前夜祭 ～W出版記念ナイト～- 開催日時：2025年11月12日（水）19:00～21:30- 会場：バトゥール東京（東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル1階）- 参加人数：約100～120名予定- 主催：小山竜央- 運営：株式会社Trynnox（トライノクス）

１.小山竜央による特別講演

リアルでは約3年ぶりとなる小山竜央による特別講演では、マーケティング・ビジネス・SNSなど2026年以降に到来する新たなトレンドサイクルを予測し、このタイミングで参入すべきマーケティングやビジネスを全て公開。流行を追うのではなく、時代の変化の前兆を察知して波を先取りするために必要な「構造の読み方」や「チャンスを掴むための視点」も体系的に解説します。

２.小山竜央（りゅう先生） × 遠藤貴則（タカ博士）W出版記念トークセッション

W出版記念として、現場で8,000件以上のマーケティングやPRを手掛けてきた実践者・小山竜央と、行動経済学・脳科学の観点から「人の購買心理」を解き明かす研究者・遠藤貴則氏の特別トークセッションを実施。理論と実践、感情とデータの両側から、両者が提示する“人を動かすマーケティング”の本質について徹底的に語り合います。

３.スペシャルゲストの登壇

多彩な分野で活躍する著名人の登壇も予定。スペシャルゲストには、YouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」でも知られる『マイキー佐野』こと実業家・佐野義仁氏が登場し、ここでしか聞けない特別トークショーを実施します。また、スポンサーゲストとして、YouTubeチャンネル『さきの海外不動産しか勝たん』で注目を集める海外コンサルタントの宮脇さき氏も登壇予定。ゲストの専門的な視点から、次の時代のマーケティングとビジネスを語ります。

■メイン登壇者紹介

●小山 竜央（こやま たつお）／マーケティング専門家

国内最大アバター売買サイト「みるぴめ」を創設し、アバガチャ文化を確立した起業家。全国で延べ40万人を動員した講演を展開し、世界的マーケターとも共創。マーケティング戦略のプロフェッショナルとして、PRプランナー、出版、SNSコンサルタントの顔も持ち、多角的視点で企業成長を支援。YouTube戦略では総登録者数9,600万人・年間売上200億円超の売上を創出した実績を持ち、著書『YouTube大全』は販売部数5万部を突破している。

●遠藤 貴則（えんどう たかのり）／法廷臨床心理学博士／ Ahahana inc.代表取締役

法廷臨床心理学博士・ニューロマーケティングトレーナー。アメリカで法廷臨床心理学の博士号、臨床心理学士の国家治療免状を取得。マイアミ市警、FBI、CIAの調査支援にも携わる。現在は心理学・脳科学・行動経済学を基盤に、実践的ビジネスサイエンスやニューロマーケティングの普及、後進育成に注力。世界40カ国以上で23万人超の経営者・専門家を指導している。

■書籍紹介

小山竜央遠藤貴則

●『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』

著者：小山竜央

出版社：KADOKAWA

発売日：2025年11月12日（水）

ISBN：9784046075840

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001518/

●『ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略』

著者：遠藤貴則／監修：小山竜央

出版社：KADOKAWA

発売日：2025年11月12日（水）

ISBN：9784046075000

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000747/

■株式会社Trynnox 会社概要

小山竜央新著『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』遠藤貴則新著『ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略』

株式会社Trynnox（トライノクス）は、「挑戦なくして革新なし」を企業理念に掲げ、企業イベントやコミュニティの運営委託、およびビジネスコンサルティングを提供し「企業発展と知名度拡大」を支援しています。設立から3年が経過し、現在第4期目。クライアント企業の課題に寄り添い、イベント・コミュニティの企画から実行、その先の企業発展まで一貫してサポートすることで、持続的な成長と事業価値向上に貢献しています。

【会社概要】

・ 会社名：株式会社Trynnox（トライノクス）

・ 所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

・ 代表取締役：藤村 奎介

・ 設立：2022年8月

・ 事業内容：フランチャイズ事業・経営コンサルティング・業務アウトソーシング

・ 公式サイト：https://trynnox.jp/