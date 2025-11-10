株式会社ラソナの株式取得に関するお知らせ

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「当社」）は、2025年10月30日をもって、Webサイト制作・運用、アプリケーション開発、広告企画など、マーケティングにおける総合的なデジタルソリューションの提供をおこなう株式会社ラソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡村侑哉・村元啓介、以下「ラソナ」）が新たに当社グループに参画したことをお知らせいたします。

当社は「世界にノイズと美意識を」という理念を掲げ、人間が本来持つ創造性を拡張することで、世界を豊かにする価値提案をおこなっております。当社の経済活動を通じてクリエイターに新たな挑戦と機会を提供し、クリエイティブに関わる全ての人々が豊かになる社会を実現することを目指しております。



ラソナは、社名に込めた「クリエイティブには理由（ロジック）があるべき」という想いのもと、マーケティング領域における総合的なデジタルソリューション事業を展開しております。特に、大規模・中規模のコーポレートサイトの開発・分析・運用、Web/アプリのUIUXデザイン、フロントエンド開発等において専門性を有しております。また、東京本社に加え、沖縄にニアショア拠点を構えることで、エンジニアリングやオペレーションを安定的かつ柔軟に支える事業体制を構築し、お客様のニーズに対し緻密かつ持続可能なソリューションを提供することで、大手企業を含めた多様な企業との長期的なお取引を積み重ねてきました。



本件を通じ、当社の有するコンセプトの企画デザインやビジュアルコンテンツの企画制作力と、ラソナのWeb/デジタル関連の豊富な経験と充実したスキルを掛け合わせることで、企画から制作、運用まで責任をもってより付加価値の高いサービスを提供してまいります。

▼ ラソナについて

名称：株式会社ラソナ

本社所在地：東京都千代田区三番町7番地14メットライフ三番町ビル2F

代表者：代表取締役 岡村 侑哉・村元 啓介

事業内容：

マーケティングにおけるデジタルソリューションの提供（UI/UXのコンサルティング、WEBサイト制作・構築・運用、アプリ開発等）

設立：1996年11月22日

資本金：95百万円

企業URL：https://www.razona.jp/

▼株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり、人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。



株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430 名 ※2025 年 1 月 1 日現在

事業内容：

コミュニケーションデザイン事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/