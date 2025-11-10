『アミューズメント エキスポ 2025』へシステムサービス株式会社が出展決定！

写真拡大 (全2枚)

システムサービス株式会社


システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、2025年11月14日（金）～11月15日（土）に東京ビッグサイトで開催される「アミューズメント エキスポ 2025」に出展いたします。



システムサービスブースでは2026年4月～6月登場予定のプライズを多数展示いたします。



11月15日（土）にはブースイベントも実施決定！



アミューズメント エキスポ 2025内システムサービスブースでは、


「シークレット キャッチ！ティニピン」の2026年1月～6月までのプライズが大集合！


システムサービスブースでは「ハチュピン」とのグリーティングイベントも実施いたします。

イベント開催時間


11：30～／13：30～／15：30～　計3回開催いたします。



グリーティングイベントへ参加いただいた方には抽選で


「シークレット キャッチ！ティニピン　ぬいぐるみBIG」ハチュピン、ワワピンのどちらかをプレゼント！


※グリーティングイベント、並びにプレゼント抽選参加には当日事前配布される整理券が必要となります


※各回1時間前よりシステムサービスブース前にて配布いたします


※整理券はいかなる場合（破損、紛失）でも再発行はいたしません


※撮影対象時間は整理券記載時間のみとなります


※当選した際のぬいぐるみの種類は選べません


※プレゼントは数に限りがございます




またプライズフェアとしてフリープレイも実施いたします。



■チケット、フリープレイ詳細については、「アミューズメント エキスポ 2025」公式サイトよりご確認ください。


アミューズメント エキスポ 2025：https://amusementexpo.jp/



■著作権表記


(C) SAMG. All rights reserved.



■『シークレット キャッチ！ティニピン』公式サイト


https://www.kids-station.com/pickup/catchteenieping/



■『ティニピンTV』公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCzVCl86GG1FDR2UwJjyVwrw



■『キャッチ！ティニピン【公式】』公式X


https://x.com/teeniepingjp



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS