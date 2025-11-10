従業員のエンゲージメント向上を支援、【キャリア形成・リスキリング推進事業】が「関西 総務・人事・経理Week」に出展！

株式会社パソナ キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）

【関西】総務・人事・経理Weekとは関西大型のバックオフィス・経理者向け展示会です。9つの専門展で構成され、バックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一同に集結します。DXから働く場改革等、幅広い課題を解決します。

その中、キャリア形成・リスキリング推進事業（以下「本事業」という）において、関西に拠点構えている「大阪キャリア形成・リスキリング支援センター」が、今回【関西】総務・人事・経理Weekに出展いたします。

【開催概要】

・会期：2025年11月19日（水）～2025年11月21日（金） 10:00～17:00

・会場：インテックス大阪

・当社ブース：小間番号「8-70」

・出展展示会：HR EXPO （人事労務・教育・採用）

・テーマ：社員研修サービス、リスキリング支援、階層別研修、人材育成コンサルティング、従業員エンゲージメント向上

詳細はこちら :https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%91%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%8E%A8%E9%80%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD.org-939c9681-4ef5-44d7-bee5-7042385a9287.html#/

【キャリア形成・リスキリング推進事業とは？】

従業員のキャリアコンサルティングやセルフ・キャリアドックの無料支援を実施する厚生労働省委託事業です。

＜このような企業・団体におすすめです＞

●従業員のキャリア形成を推進しながら、組織活性化と生産性向上を実現したい

●企業戦略として従業員のリスキリング支援をしたい

●若手社員の主体性・積極性を高め、定着を促進したい

●中堅社員のモチベーションを高める施策を行いたい

●セカンドキャリア支援に何をしたら良いか知りたい

＜提供するサービス＞

１.キャリアコンサルティング・キャリア研修（無料）

２.セルフ・キャリアドック導入（無料）

ご興味のある方はぜひ愛知キャリア形成・リスキリング支援センターのブースにお立ち寄りください！

【関西圏内の企業様 活用事例】

１.大阪府企業

共栄社化学株式会社様 :https://carigaku.mhlw.go.jp/koujireipost/126522/

２.和歌山県企業

株式会社イワタ様 :https://carigaku.mhlw.go.jp/koujireipost/127634/

【お問合せ先】

大阪キャリア形成・リスキリング支援センター

（本事業は厚生労働省より、株式会社パソナが受託し、運営しています。）

お問合せフォーム :https://carigaku.mhlw.go.jp/otw/f27/

キャリア形成と能力開発の課題解決に向けてキャリア形成・リスキリング推進事業がサポートします！

