行政書士法人GOAL、株式会社アーリークロスと代理店契約を締結～

行政書士法人GOAL

行政書士法人GOAL（本社：東京都中央区、代表：石下 貴大）は、企業型確定拠出年金（企業型DC）制度の導入支援を行う株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也）と代理店契約を締結しました。

本契約により、行政書士法人GOALは自社の顧問先企業を中心に、企業型DC制度の導入支援を提供できる体制を構築いたします。今後は士業ネットワークを通じた制度の普及も視野に入れ、中小企業の成長と人材定着を多角的にサポートしてまいります。

■ 背景と目的

行政書士法人GOALは、創業支援・法人設立・許認可・補助金申請などを通じて、中小企業の経営をトータルで支援してきました。

一方、株式会社アーリークロスは、企業型確定拠出年金（DC）制度の導入支援に特化し、中小企業における退職金・福利厚生制度の構築をサポートしています。

中小企業にとって、優秀な人材の採用・定着は経営課題の大きな一つです。

企業型DC制度は、従業員の将来設計を支援しながら、企業の税制面でのメリットや人事制度の強化にもつながる仕組みです。

今回の代理店契約により、GOALは顧問先企業への導入支援をはじめ、制度説明・アーリークロス社との連携サポートを行い、経営と福利厚生の両面から中小企業を支えてまいります。

■ 今後の展開

まずは行政書士法人GOALの既存顧客を中心に制度導入を推進し、

中長期的には全国の行政書士・社労士・税理士などの士業ネットワークを通じて、制度の普及を目指します。

今後も「挑戦する経営者の伴走者」として、

経営支援に加え、資産形成や従業員福利厚生など、企業が“持続的に成長できる仕組みづくり”に注力してまいります。

■ 代表コメント

行政書士法人GOAL 代表 石下 貴大 コメント

「企業型DCは、経営者・従業員双方にとって“将来の安心”をつくる制度です。

私たちが支援している中小企業の中にも、『福利厚生を充実させたい』『社員の定着率を上げたい』という声が年々増えています。

まずは顧問先企業への導入を進めながら、士業ネットワークを通じてこの仕組みを全国へ広げていきたいと考えています。」

■ 会社概要

法人名：行政書士法人GOAL

代表者：代表行政書士 石下 貴大

所在地：〒104-0041 東京都中央区新富1-14-10 Biz Feel Ginza East 6階

設立： 2014年

事業内容：法人設立、許認可申請、入管申請、補助金・資金調達支援、創業支援ほか

URL： https://go-al.co.jp/

法人名：株式会社アーリークロス

代表者：花城正也

所在地：〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3丁目21-18 GEST25ビル

設立：2016年

事業内容：企業型確定拠出年金（企業型DC）導入支援・投資教育

URL： https://www.early-cross.com/