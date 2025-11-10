株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は【11月14日(金)開催】SPOの「できない」を「できる」に変える！ ～Power Automate、Power Appsでこれからの活用をもっと便利に～と題し、無料セミナーを開催します。

■背景と目的

社内で情報発信を行う手段として SharePoint Online を利用している企業様は多いかと思います。

しかし、日々活用されているご担当者様の中には以下のようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか？

・効果測定のための集計作業に時間と手間がかかりすぎていると感じる

・ユーザーが記事までたどり着かず閲覧数が伸びていかない

本セミナーではローコード開発プラットフォームである Power Automate、PoweApps を活用して

業務をもっと効率的に、便利にする仕組作りについて具体的な方法をご紹介します。

また、お時間をいただけるようでしたら、セミナー終了後に残っていただいた皆様へミニ相談会の開催も予定しております。

■こんな方におすすめ

１，大企業のWEB社内報ご担当者様

２，日々業務でSharePointを利用をされているご担当者様

３，SharePoint で効果測定に手間がかかっているご担当者様

４，SharePoint で新しい機能を求めているご担当者様

※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。

業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/39_1_32bad11d3d3db339ff5c26b983be4bbc.jpg?v=202511110357 ]

お申込みはこちら :https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/11/14.html

■参考資料SharePoint Online上で社内ポータル・社内サイトを創る【画面レイアウトサンプルのご紹介】

本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

https://www.sofia-inc.com/download_intraimage

■関連記事- Microsoft 365を使いこなし業務自動化！DX推進のツール活用術(https://www.sofia-inc.com/blog/9705.html)- Microsoft 365を活用して働き方改革！ツールや事例をご紹介(https://www.sofia-inc.com/blog/5738.html)- SharePointで実現する社内ポータル構築ガイド ～メリット・事例・活用法～(https://www.sofia-inc.com/blog/6454.html)- 社内イントラとは？導入のメリットと構築のポイントをご紹介(https://www.sofia-inc.com/blog/5364.html)- 「Share Point Online」「Yammer」などMicrosoft 365（旧 Office365）から始める社内コミュニケーション活性化(https://www.sofia-inc.com/blog/4201.html)■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田・小野寺

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都港区麻布十番1-2-3 プラスアストルビル8階 https://www.sofia-inc.com/