『【VMware移行】選択肢が限られる小規模（2～3ノード）環境に最適なHCIソリューションとは？』というテーマのウェビナーを開催

■ 多くの企業がVMware依存からの脱却を模索

Broadcom社によるVMwareの買収完了を受け、仮想化基盤を取り巻く環境は大きく変化しました。ライセンス体系の刷新やコストの急増を背景に、「このままでは維持できない」と危機感を抱く企業が増えています。





その結果、VMwareへの依存から脱却し、柔軟性とコスト最適化を両立する新たな仮想基盤への移行が急務となっています。■ 小規模HCIユーザーが直面する“行き場のない”現実外部ストレージ不要で、サーバー数台から容易に構築できるHCIは、中小企業や地方拠点での仮想化環境に広く普及してきました。しかし今回のライセンス改定は、大規模企業を優先する体系となり、小規模HCI環境こそが最も大きな負担増に直面しています。コストを抑えるためにオープンソース系の採用を検討するケースもありますが、構築や運用の複雑化、サポートや安定性への不安は拭えません。その結果、「現状維持すら難しい」という状況に置かれた小規模HCIユーザーが増加しています。■ 小規模環境に最適なHCIソリューションとは？本セミナーでは、VMware依存からの脱却を図る2～3ノード構成の小規模環境を対象に、HPE SimpliVity（HVM版）を活用した現実的で効果的な移行手法をご紹介します。HPE SimpliVityは、KVMベースのHPE独自ハイパーバイザー（HVM）を採用したHCIソリューションです。既存VMware環境に近い運用感を保ちながら、ライセンスコストの大幅削減と運用負荷の軽減を実現します。さらに、重複排除・圧縮・バックアップ・リカバリ機能が標準で統合されており、追加ソフトや外部ストレージを導入せずとも、“今の延長線上”でスムーズに移行できる点が大きな特長です。■ こんな方におすすめ・VMwareのライセンスコスト増に悩んでいる情シス担当者・小規模（2～3ノード）環境の現実的な移行先を探している方・シンプルかつ運用負荷の少ない仮想基盤を検討している方・オープンソース系の不安定さを避け、安定稼働を重視したい方■主催・共催ダイワボウ情報システム株式会社日本ヒューレット・パッカード合同会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

